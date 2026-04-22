Actividades 2026 de la Secretaria de Deportes

AJEDREZ
Martes y Jueves – de 18.30hs a 20.10 hs.
Profesor: Alejandro Taus
ATLETISMO
Lunes, miércoles y viernes 16:00 a 18:00 hs
Martes y jueves de 15:30 a 16:30 hs – Adaptado
Martes y jueves de 16:30 a 18:00 hs. – Libre
Profesor: Matías Gago
TENIS
– Iniciación de 3 años a 8 años
Lunes 18:00 hs a 19:00 hs / viernes 17:00 hs a 18:00 hs
– Menores 9 a 13 años
Miércoles y viernes 18:00 a 19:00 hs.
– Desde 13 años
Lunes, miércoles y viernes 19:00 hs a 20:00 hs
– Adultos
Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
Tenis-Profesor: Matías Campillo
- Lunes y miércoles
Desde los 8 años 10:00 a 12:00 hs. / 15:00 a 18:00 hs.
De 14 a 16 años 10:00 a 12:00 hs. / 14:00 a 16:00 hs.
Adultos (desde los 16 años) 17:00 hs.
Prof. Nicolás Correa
- Martes
8 a 12 años de 9: a 12:00 hs
Libre de 14:00 a 15:00 hs
Adultos: 16:00 a 17:00 hs. Prof. Alejandro Bona
VOLEY FEMENINO
S14 lunes, miércoles y viernes a las 18:00 hs.
Prof. Santiago Martin
S16 – S18 lunes, miércoles y viernes a las 19:00 hs.
Prof. Nicolás Rey
MINI VOLEY
S12 lunes a jueves de 17:00 a 18:00 hs.
Prof. Santiago Martin – Juan Blanco
VÓLEY MASCULINO:
Lunes – Miércoles – Viernes
S12 18:00 hs.
S14 18:30 hs.
S16 y S18 19:30 hs.
Profesor: Brian Santero
HANDBALL
Martes y jueves
Mini-Infantiles 18:00 a 19:00 hs.
Femenino 19:00 a 20:00 hs
Menores- Cadetes- Juveniles 19:15 a 21:00 hs
Profesores: Marcos Palavecino – Matías Gago
TAEKWONDO
Lunes y viernes: de 19.00 hs a 21:00hs.
Sábados: de 18:00hs a 19:30hs
Profesor: Alejandro Ursino
BÁSQUET
Escuelita 5/6/7 años: Lunes y miércoles de 17:30hs a 18:30 hs
Pre mini – Mini: 8/9/10/11 años: Lunes y miércoles de 18:30hs a 19:30 hs.
Prof. Juan Blanco
U13 – U15 Lunes y miércoles de 19:30hs a 20:30 hs
U17 – U19 Lunes y miércoles 20:30hs a 21:30hs
Prof. Adriel Gutiérrez
PADEL
DE 7 A 12 AÑOS: Martes y jueves de 15:30hs a 16:30hs
DE 13 A 18 AÑOS: Martes y jueves de 16:30hs a 17:30hs
Profesor: Santero Brian
ESCUELITA DEPORTIVA
En el CIC Barrio Kirchner
Lunes – Martes – Jueves: de 16:00hs a 18:00 hs.
Profesoras: Analía Gómez – Sabrina Lamarque
HOCKEY SOBRE CÉSPED MASCULINO Y FEMENINO
Infantiles
Martes y jueves
Pre 10° y 10°: Lunes y Miércoles de 17:30hs a 18:30hs
9° y 8°: Lunes y Miércoles de 17:30hs a 19:00hs
Competitivas: martes y jueves 19:00 a 21:00 hs
Séptima 2012/2013
Sexta 2010/2011
Quinta 2008/2009
Primera 2007 y anteriores
Profesores: Micaela Robledo – Emanuel Fleitas – Kevin Brown
FUNCIONAL
Martes y Jueves: de 19:00hs a 20:00 hs
Profesora: Santalucía Carolina
ADULTOS MAYORES
Yoga Lunes 18:00 hs
Juegos tradicionales y de salón: Lunes a viernes 14:00 a 17:00 hs.
Taller de psicomotricidad: Martes y jueves – 10 a 11 hs
Actividades deportivas al aire libre: Jueves-16 a 18 hs
Natación: Martes y jueves. Consultar horarios en Centro de Jubilados
Newcom (Rama Femenina Masculina) Consultar en Centro de Jubilados
Zumba: Martes y jueves – 18hs
Gimnasia: Martes y jueves – 17hs
NATACIÓN