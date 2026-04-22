Actividades 2026 de la Secretaria de Deportes

AJEDREZ

Martes y Jueves – de 18.30hs a 20.10 hs.

Profesor: Alejandro Taus

ATLETISMO

Lunes, miércoles y viernes 16:00 a 18:00 hs

Martes y jueves de 15:30 a 16:30 hs – Adaptado

Martes y jueves de 16:30 a 18:00 hs. – Libre

 Profesor: Matías Gago

TENIS

– Iniciación de 3 años a 8 años

Lunes 18:00 hs a 19:00 hs / viernes 17:00 hs a 18:00 hs

– Menores 9 a 13 años

Miércoles y viernes 18:00 a 19:00 hs.

– Desde 13 años

Lunes, miércoles y viernes 19:00 hs a 20:00 hs

– Adultos

Viernes de 19:00 a 20:00 hs.

Tenis-Profesor: Matías Campillo

  • Lunes y miércoles

Desde los 8 años 10:00 a 12:00 hs. / 15:00 a 18:00 hs.

De 14 a 16 años 10:00 a 12:00 hs. / 14:00 a 16:00 hs.

Adultos (desde los 16 años) 17:00 hs.

Prof. Nicolás Correa

  • Martes

8 a 12 años de 9: a 12:00 hs

Libre de 14:00 a 15:00 hs

Adultos: 16:00 a 17:00 hs. Prof. Alejandro Bona

VOLEY FEMENINO

S14 lunes, miércoles y viernes a las 18:00 hs.

Prof. Santiago Martin

S16 – S18 lunes, miércoles y viernes a las 19:00 hs.

Prof. Nicolás Rey

MINI VOLEY

S12 lunes a jueves de 17:00 a 18:00 hs.

Prof. Santiago Martin – Juan Blanco

VÓLEY MASCULINO:

Lunes – Miércoles – Viernes

S12 18:00 hs.

S14 18:30 hs.

S16 y S18 19:30 hs.

Profesor: Brian Santero

HANDBALL

Martes y jueves

Mini-Infantiles 18:00 a 19:00 hs.

Femenino 19:00 a 20:00 hs

Menores- Cadetes- Juveniles 19:15 a 21:00 hs

 Profesores: Marcos Palavecino – Matías Gago

TAEKWONDO

Lunes y viernes: de 19.00 hs a 21:00hs.

Sábados: de 18:00hs a 19:30hs

Profesor: Alejandro Ursino

BÁSQUET

Escuelita 5/6/7 años: Lunes y miércoles de 17:30hs a 18:30 hs

Pre mini – Mini: 8/9/10/11 años: Lunes y miércoles de 18:30hs a 19:30 hs.

Prof. Juan Blanco

U13 – U15 Lunes y miércoles de 19:30hs a 20:30 hs

U17 – U19 Lunes y miércoles 20:30hs a 21:30hs

Prof. Adriel Gutiérrez

PADEL

DE 7 A 12 AÑOS: Martes y jueves de 15:30hs a 16:30hs

DE 13 A 18 AÑOS: Martes y jueves de 16:30hs a 17:30hs

Profesor: Santero Brian

ESCUELITA DEPORTIVA

En el CIC Barrio Kirchner

Lunes – Martes – Jueves: de 16:00hs a 18:00 hs.

 Profesoras: Analía Gómez – Sabrina Lamarque

HOCKEY SOBRE CÉSPED MASCULINO Y FEMENINO

Infantiles

Martes y jueves

Pre 10° y 10°: Lunes y Miércoles de 17:30hs a 18:30hs

9° y 8°: Lunes y Miércoles de 17:30hs a 19:00hs

Competitivas: martes y jueves 19:00 a 21:00 hs

Séptima 2012/2013

Sexta 2010/2011

Quinta 2008/2009

Primera 2007 y anteriores

Profesores: Micaela Robledo – Emanuel Fleitas – Kevin Brown

FUNCIONAL

Martes y Jueves: de 19:00hs a 20:00 hs

Profesora: Santalucía Carolina

ADULTOS MAYORES

Yoga Lunes 18:00 hs

Juegos tradicionales y de salón: Lunes a viernes 14:00 a 17:00 hs.

Taller de psicomotricidad: Martes y jueves – 10 a 11 hs

Actividades deportivas al aire libre: Jueves-16 a 18 hs

Natación: Martes y jueves. Consultar horarios en Centro de Jubilados

Newcom (Rama Femenina Masculina) Consultar en Centro de Jubilados

Zumba: Martes y jueves – 18hs

Gimnasia: Martes y jueves – 17hs

NATACIÓN

