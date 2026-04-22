Marinucci recibió a la FULP y destacó el esfuerzo de la Provincia para defender el Boleto Estudiantil

Pese al recorte de fondos nacionales, el Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, ratificó el beneficio completo para estudiantes universitarios.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires resolvió mantener los 45 viajes mensuales del Boleto Estudiantil, tras una reunión encabezada este martes por el ministro Martín Marinucci con autoridades de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), de la que también participaron las subsecretarias Marcela Passo y Sandra Mayol y la directora Sibila Botti.

El encuentro se dio en un contexto de fuerte ajuste y recorte de fondos por parte del Gobierno nacional, que había puesto en riesgo la continuidad plena del beneficio. Sin embargo, desde la cartera provincial ratificaron la decisión política de sostenerlo en su totalidad para garantizar el acceso a la educación.

«Pese a la crisis que hay en la Provincia y el país, el gobernador Axel Kicillof garantizó los 45 viajes para contener a los chicos en el sistema universitario y terciario», sostuvo Marinucci, quien además destacó la importancia de seguir fortaleciendo el marco normativo del programa.

En ese sentido, desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron la importancia de sostener una política pública clave pese a la falta de transferencia de fondos por parte de Nación. La Provincia mantiene distintos reclamos económicos, entre ellos una deuda que supera los 2,2 billones de pesos, en el marco de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia vinculada a fondos adeudados por la ANSES.

Desde la FULP valoraron la decisión como un paso clave para miles de jóvenes. «Se pudo resolver este grave problema de reducción de los viajes, nos genera alivio. El boleto es la política de la Provincia para que permanezcamos», expresó la presidenta Eugenia Sala.

En esa línea, advirtió sobre el contexto social que atraviesan los estudiantes, con 15 mil alumnos que perdieron la beca Progresar desde que asumió el Gobierno de Javier Milei. En ese aspecto, desde la Federación remarcaron la necesidad de sostener el diálogo institucional. «Queremos cuidar este canal de diálogo. Representamos a 120 mil estudiantes y vinimos a traer demandas concretas», señalaron.

Durante la reunión, también se abordaron aspectos operativos del sistema, como los tiempos de acreditación del beneficio y posibles mejoras en su implementación. En ese sentido, Marinucci adelantó que se trabaja en modificaciones para optimizar el esquema y facilitar el acceso.

«El cambio en el circuito administrativo ya está en marcha y en los próximos días se verá reflejado en la acreditación», indicó.

Asimismo, el Ministro planteó la posibilidad de avanzar hacia un sistema más directo, que permita acreditar el beneficio a través de Cuenta DNI, lo que facilitaría el uso y haría más eficiente la asignación de recursos.

Por último, ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar con mesas de trabajo para mejorar el Boleto Estudiantil y adaptarlo a las necesidades actuales, reafirmando el compromiso de la Provincia de Buenos Aires con el acceso a la educación pública.

La Federación Universitaria de La Plata participó con la representación de estudiantes de la Juventud Universitaria Peronista, Mella, Miles, Frente Natural, La Cámpora, Cepa, DND, Colectivo Estudiantil Exactas, Movimiento Liberación, Movimiento de Participación Estudiantil, MegaFono y El Amparo.