Calendario de eventos turísticos provincia de Buenos Aires

Del jueves 23 al jueves 30 abril de 2026

Abril se despide con propuestas deportivas, aniversario y celebraciones populares en los municipios bonaerenses.Tres Arroyos realizará festejos por los 142 años de la fundación del partido; Brandsen, la XVIII Fiesta Provincial del Carruaje; Lobería, Trekking por la sierra; General Lavalle, Safari Fotográfico de Naturaleza en Las Parvas y Luján, visitas al Viñedo y Resto Zaffratelli.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

TRES ARROYOS

142° Aniversario de Tres Arroyos

Fecha, hora y lugar: Jueves 23, a partir de las 18:00 y viernes 24, a las 9:30, en av. Ituzaingó y Matheu.

Descripción: Jueves, emprendimientos, puestos de comida y parque de diversiones. Viernes, a las 10:00, entrega floral y acto oficial en el escenario Juan Pesalaccia; a las 11:15, desfile cívico institucional y desde las 20:00, espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: https://www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ https://turismo.tresarroyos.gov.ar

BRANDSEN

XVIII Fiesta Provincial del Carruaje

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 11:00, en distintos espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Entrevero de tropillas, presentación de la banda del Regimiento de Infantería Mecanizada 7, paseo de artesanías, asador criollo, patio gastronómico y danzas populares. Entrada gratuita. Organizan Centro Tradicionalista Coronel Brandsen y el Municipio de Brandsen.

Más información: https://www.instagram.com/ctcbrandsen/ https://www.instagram.com/turismo_brandsen_/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

LOBOS

4º Fiesta del Alfajor: Un Encuentro con el Sabor

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, de 11:00 a 19:00, en el Parque Ing. Hiriart.

Descripción: Espectáculos en vivo, segundo concurso del mejor alfajor, productores alfajoreros y alfajor gigante. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos – www.lobos.gob.ar

WhatsApp Dirección de Turismo de Lobos (2227) 500405

EVENTOS CULTURALES

LUJÁN

Muestra 50 años del Golpe: 50 tapas de Página/12

Fecha, hora y lugar: Jueves 23, a las 18:00, en el Centro Cultural Ana de Matos.

Descripción: Exposición de cincuenta tapas que recorren distintos momentos de la historia argentina reciente con eje en la memoria, los derechos humanos y los procesos políticos sociales relacionados a la última dictadura cívico-militar. Entrada gratuita. Organiza el Grupo Octubre en conjunto Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Luján

Más información: www.facebook.com/culturasyturismolujan – www.instagram.com/culturasyturismolujan

LUJÁN

Desfile del Caballo Criollo

Fecha, hora y lugar: Sábado 25, a partir de las 15:00, en av. Nuestra Señora de Luján y Dr. Real, frente al Monumento al Caballo Criollo.

Descripción: Conmemoración de la travesía del jinete Aimé Félix Tschiffely que unió Buenos Aires y Nueva York con los caballos Gato y Mancha. El recorrido comenzó el 23 de abril de 1925 y duró tres años. Actuación de ballets folclóricos y presentación de agrupaciones tradicionalistas de Jauregui, Cortinez, Carlos Keen, Olivera y Open Door. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Luján.

Más información: www.facebook.com/culturasyturismolujan – www.instagram.com/culturasyturismolujan

PELLEGRINI

Desfile Canino

Fecha, hora y lugar: Sábado 25, a las 16:00, en el Parque Lineal.

Descripción: Evento recreativo para compartir en familia. Arte y creación a cargo de la profesora Lucía Heim, encuentros tejidos con la profesora Carolina Rodríguez y muralismo. Presencia del equipo de zoonosis con vacunación antirrábica, forrajes y veterinarias con sus productos. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Pellegrini

Más información: https://www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/ https://www.instagram.com/ambienteyeducacionpellegrini/

EVENTOS DEPORTIVOS

NECOCHEA

Arena Race Trail Playero

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, a partir de las 8:00, en el Club Villa del Parque.

Descripción: Certamen que combina bosque y playa, en las distancias de 4, 8 y 16 kilómetros, con distintos grados de dificultad. Categorías individual, dúo, trío y kids. Actividad arancelada. Inscripción hasta el 17/4. Organiza Arena Race con el auspicio de prestadores privados y con el acompañamiento del municipio.

Más información:

https://www.instagram.com/p/DWVC_iLFD84/?img_index=1

https://www.instagram.com/necocheatur

https://www.facebook.com/NecocheaTur

MERLO

Merlo corre por Malvinas

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 8:00, en el Parque de la Unidad Nacional.

Descripción: Carrera en memoria, gratitud y respeto a aquellos que defendieron la patria con valor, en las distancias de 10 y 3 kilómetros; categoría kids, 1 kilómetro. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Merlo.

Más información: https://www.instagram.com/deportes_merlo/ https://www.instagram.com/sec.culturaeducacionydeportes/

BALCARCE

Fecha 2: Bonaerense XCO

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 8:00, en el Cerro El Triunfo.

Descripción: Pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), en la distancia de 5.000 metros con categorías desde los trece años. Actividad arancelada. Organiza Perfil Extremo con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: https://www.instagram.com/turismobalcarce/ https://perfilextremo.com/

CASTELLI

Circuito Regional de Carreras de Calle, Trail y MTB

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 10:30, desde la terminal ómnibus, calle Taillade 50.

Descripción: Competencia en beneficio de la Casa del Niño, en las distancias de 5 kilómetros, competitiva y 3, participativa. Inscripción a través de https://docs.google.com/forms/d/18jLJMTCgFJY2SrIk2S28axr6UfzZ2EhubjB7-eBsY2A/viewform?hl=es-419&hl=es-419&edit_requested=true Actividad arancelada. Organizada por la Municipalidad de Castelli.

Más información: https://www.instagram.com/castelliciudad/ https://www.facebook.com/castelli.crece/?locale=es_LA

PELLEGRINI

Rural Bike 6 Ciudades

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 8:30, en el Complejo Polideportivo.

Descripción: Recorridos desafiantes en entornos naturales. Inscripción arancelada. Organiza Pampeanos Deportes y Desafíos con el acompañamiento de la Municipalidad de Pellegrini.

Más información: https://www.deportesydesafios.com.ar/ https://www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/?g=5

MERCEDES

Encuentro de Cicloturismo

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 9:00, en el Parque Municipal Independencia.

Descripción: Recorridos por caminos rurales en distancias de 30 y 60 kilómetros. Cupos limitados. Servicio de cantina. Inscripción en https://forms.gle/2jwrnZbyVvq1uKHH8. Actividad arancelada ($6.000). Organiza Ciclistas en Movimiento con el acompañamiento de la Municipalidad de Mercedes.

Más información: https://www.instagram.com/turismo_mercedes/ https://www.instagram.com/ciclistas_en_movimiento/

LAPRIDA

Night Adventure

Fecha, hora y lugar: Sábado 25, a las 19:00, en el Complejo Municipal Balneario El Paraíso.

Descripción: Desafío nocturno que recorre circuitos de 3, 6 y 9 kilómetros. Inscripción gratuita. Organiza la Municipalidad de Laprida.

Más información: https://www.instagram.com/laprida_gobiernomunicipal/ https://www.instagram.com/lapridadeportes/

LOBERÍA

Trekking por la sierra

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 9:00, desde la Plaza Mitre.

Descripción: Se recomienda asistir con calzado adecuado, agua, vianda, abrigo y elementos personales necesarios para la actividad.

Confirmar participación antes del jueves 23 de abril para la confección del seguro. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobería

Más información: https://www.instagram.com/turismoloberia/

VISITAS GUIADAS

BRANDSEN (Gómez)

Visita guiada: Vinos y Turismo Rural

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, en estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini.

Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza Bodega Hocico Negro, que forma parte del programa Vinos Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires. Se suspende por lluvia. Reservas al +5491136016954

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

LUJÁN (Pueblo Turístico Carlos Keen)

Viñedo y Resto Zaffratelli

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, de 11:00 a 17:00, en av. Emilio Mitre KM 11200, ruta camino a Villa Ruiz, a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen.

Descripción: Degustaciones de cuatro vinos con su bocadito de maridaje y almuerzo con gastronomía regional de alta calidad. No se suspende por lluvia. Viñedo y Resto Zaffratelli forma parte del programa Vinos Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires. Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli. Más información: Tel. +54911 32119836

https://www.instagram.com/zaffratelli

GENERAL ALVARADO (Vivero Dunícola)

Visita guiada: Bosque Vivero Dunícola

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 11:00, desde la Base de Guardaparques.

Descripción: Recorrido por diversos senderos y atractivos, durante una hora y media. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: https://miramar.tur.ar/ https://www.instagram.com/miramararg/

GENERAL LAVALLE (Las Parvas)

Safari Fotográfico de Naturaleza

Fecha, hora y lugar: Domingo 26, a las 8:00, en Campo Los Zorzales.

Descripción: Propuesta de observación y fotografía, monte nativo, aves, fauna y Ría de Ajó. Almuerzo de campo. Actividad arancelada. Organiza Ecos del Tuyú con el acompañamiento de la Municipalidad de General Lavalle.

Más información: https://www.instagram.com/turismolavalle/ https://www.instagram.com/ecosdeltuyu/ «

FERIAS Y EXPOSICIONES

PINAMAR (Cariló)

5° Pina Construye + Servicios

Fecha, hora y lugar: Del viernes 24 al domingo 26, de 15:00 a 20:00, en el Howard Johnson.

Descripción: Tendencias en arquitectura y servicios, networking profesional. Presentación de expositores del sector. Entrada gratuita. Organiza Turevent Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: www.tureventpinamar.com.ar https://agenda.pinamar.gob.ar/ https://www.instagram.com/pinamarturismo/

LA PLATA

Vidas submarinas: ciencia, arte y tecnología

Fecha, hora y lugar: De martes a jueves, de 10:00 a 19:00, en el Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino.

Descripción: Muestra organizada en los ejes conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres. Cuenta con un sector gráfico y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información:

https://www.instagram.com/cienciapba

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.