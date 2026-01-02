Uno por uno, todos los aumentos de enero

El primer mes del año llega con fuertes subas en transporte, alquileres y servicios públicos.

El arranque del nuevo año mantendrá la dinámica de incrementos mensuales en rubros clave, impactando de forma directa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, enero traerá subas en transporte público, prepagas, combustibles y servicios básicos, en un contexto de aceleración de precios que condiciona las metas oficiales de inflación.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el boleto de colectivos y trenes subirá un 4,5 por ciento, llevando el pasaje mínimo en la Ciudad a $619,37, mientras que en la Provincia alcanzará los $685,11.

Por su parte, el subte porteño también ajustará su tarifa, pasando de $1.206 a $1.259 por viaje. A esto se suma el incremento en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense, que a partir del 16 de enero tendrá un costo básico de $97.057,65 para autos particulares.

Los alquileres bajo la ley derogada sufrirán una actualización anual del 36,39 por ciento, revirtiendo la tendencia de desaceleración de los últimos meses.

En paralelo, las prepagas aplicarán aumentos de entre el 2,2 y el 2,9 por ciento, mientras que las facturas de gas, luz y agua continuarán su senda alcista bajo el nuevo esquema de quita de subsidios.

Finalmente, los combustibles y las telecomunicaciones también registrarán ajustes, consolidando un enero de alta presión para el presupuesto de los hogares argentinos.

