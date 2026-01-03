Salud publicó una nueva guía nacional para combatir el brote de coqueluche

Ante el aumento de casos y el descenso en las coberturas de vacunación, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó los protocolos de detección y control.

El Ministerio de Salud de la Nación lanzó el documento técnico “Coqueluche: Guía de vigilancia, prevención y control”, destinado a unificar la respuesta sanitaria frente al incremento de casos de coqueluche o tos convulsa. La medida surge en un contexto crítico, marcado por coberturas de vacunación desiguales entre las provincias y la necesidad de proteger a los lactantes, el grupo que presenta mayor riesgo de mortalidad.

La nueva normativa pone especial énfasis en el Primer Nivel de Atención para garantizar la detección temprana y el inicio inmediato de tratamiento antibiótico ante la sospecha clínica.

Vacunación

La guía recuerda que “la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir la coqueluche y reducir sus formas graves, de manera segura y efectiva”, en palabras del Ministerio de Salud. Se agrega que “es importante tener en cuenta que en nuestro país se viene observando un descenso progresivo de las coberturas que alcanzó los valores más bajos de los últimos 12 años en 2023. Si bien en 2024 se logró revertir esta situación, es necesario definir acciones específicas de recupero de esquemas y revertir la acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad”.

El ministerio aseguró que “la nueva herramienta refuerza la vacunación en embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación como estrategia clave para reducir la morbimortalidad en niños pequeños y la actualización de los esquemas de vacunación en todos los grupos objetivo”.

Estrategia integral

Según destacó la cartera sanitaria, la guía “está dirigida a equipos de salud, con especial énfasis en los del Primer Nivel de Atención, por su rol estratégico en la detección temprana, el control de contactos estrechos y la promoción de la vacunación”. Agregaron que “el documento subraya la importancia del manejo clínico oportuno ante la sospecha de coqueluche, incluyendo el inicio inmediato del tratamiento antibiótico, la evaluación del riesgo, la derivación adecuada y el seguimiento de los contactos estrechos, como parte de una estrategia integral para reducir la transmisión y la gravedad de la enfermedad”.

El documento también incluye “la actualización de la Norma de Vigilancia Epidemiológica con nuevas definiciones y clasificaciones de caso”, lo que “proporciona criterios claros para la detección precoz y permite unificar criterios de estudio, abordaje y análisis en todo el país”.

Lineamientos actualizados

La coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa y prevenible por vacunación, que representa un riesgo significativo para los lactantes pequeños, el grupo con mayor morbimortalidad asociada. En este contexto, “la guía adquiere especial relevancia al brindar lineamientos actualizados para orientar a los equipos de salud en la toma de decisiones sanitarias destinadas a reducir el impacto de la enfermedad, especialmente en los grupos de mayor riesgo”.

De ese modo, se actualizan las definiciones de «caso sospechoso» y se ordena la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional para evitar la acumulación de personas susceptibles.

