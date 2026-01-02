Subsidios y tarifas en 2026: cómo será el nuevo esquema y cuánto aumentan la luz, el gas y el agua desde enero

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de subsidios a la energía que comenzará a regir desde el 1° de enero de 2026, junto con aumentos en las tarifas de luz, gas y agua. Habrá menos beneficiarios, topes más bajos de consumo subsidiado y subas que impactarán en las boletas del AMBA y el resto del país.

Por Gabriela Edith Lorenzo

El cierre del año llega con definiciones clave en materia de servicios públicos . A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional confirmó nuevos aumentos en las tarifas de electricidad, gas y agua desde enero de 2026 y presentó una reestructuración integral del sistema de subsidios , que reducirá la cobertura estatal y dejará a más hogares pagando el precio pleno de la energía.

Las medidas fueron anunciadas en un contexto sensible, marcado por masivos cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese marco, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó los nuevos cuadros tarifarios de electricidad mediante las resoluciones 841/2025 y 842/2025, que establecen un aumento en el Costo Propio de Distribución (CPD) del 2,31% para Edenor y del 2,24% para Edesur con respecto a diciembre.

Nuevo esquema de subsidios: menos categorías y mayor focalización

El nuevo programa, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), fue oficializado a través de la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía y comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026 , aunque se abrirá un período de consulta pública por 15 días.

A partir de ese momento, se eliminará la actual segmentación tarifaria en tres niveles y sólo habrá dos categorías de usuarios:

hogares con subsidio

hogares sin subsidio, que pagarán el precio pleno de la energía

El beneficio quedará limitado a los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales , equivalentes a $3.641.397 mensuales , según el último dato disponible de octubre de 2025. Aquellos hogares que superen ese umbral perderán el subsidio si aún lo percibían.

Cuánto subsidio habrá en luz y gas desde 2026

Incluso quienes mantengan el beneficio pagarán más que hasta ahora , debido a la reducción de los topes subsidiados y a la estacionalidad del esquema.

Electricidad

Bonificación del 50% durante todo el año , aplicada únicamente sobre un consumo base subsidiado

, aplicada únicamente sobre un Tope de 300 kWh mensuales en verano e invierno

Tope de 150 kWh mensuales en primavera y otoño

Todo consumo que exceda esos límites se abonará a tarifa plena

Gas natural

Subsidio del 50% sólo entre abril y septiembre , durante los meses de mayor consumo

, durante los meses de mayor consumo El resto del año, todos los usuarios pagarán el precio pleno del gas

Se mantienen los topes de consumo vigentes por región

Además, se fijó un precio mayorista del gas único para todo el año , lo que encarecerá las facturas en los meses de verano, aunque el impacto podría atenuarse en invierno.

Bonificación extraordinaria durante 2026

Para evitar saltos bruscos en las boletas, el Gobierno dispuso una bonificación extraordinaria del 25% durante 2026 , que se irá reduciendo gradualmente hasta desaparecer en diciembre.

En enero:

en electricidad, el subsidio total será del 75%

en gas, se aplicará una bonificación del 25% , ya que no hay subsidio base en verano

Programa Hogar y garrafas: qué cambia

Los 3,3 millones de beneficiarios del Programa Hogar se incorporarán al nuevo esquema. Recibirán:

un subsidio equivalente al valor de una garrafa de 10 kilos durante el invierno

una cobertura del 50% del costo mensual durante el resto del año

Habrá un plazo de transición de seis meses , hasta junio de 2026. A diferencia del resto de los usuarios, los beneficiarios del Programa Hogar deberán reinscribirse a partir de enero en el sitio oficial del Gobierno.

¿Hay que volver a anotarse para mantener el subsidio?

No. Los hogares ya inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse, ya que su información será migrada automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF).

De todos modos, los usuarios podrán:

actualizar sus datos ante cambios de ingresos, mudanzas o modificaciones en el grupo familiar

solicitar la revisión del beneficio en caso de perder el subsidio

Aumentos en la luz: qué más cambia desde enero

Además del incremento en el CPD, el ENRE dispuso:

un aumento del 3,88% en el Precio Estabilizado de la Energía

un ajuste del 1,88% en el transporte en alta tensión

Las distribuidoras deberán identificar en las facturas, de manera destacada, el Costo del Mercado Eléctrico Mayorista y el Subsidio del Estado nacional.

Gas y agua: cómo quedan las boletas desde enero

Gas natural

aumento general del 2,5% desde enero

desde enero Metrogas: suba promedio del 2,7%

Naturgy: incremento del 2,6%

cargo fijo mensual en el AMBA: entre $2.876 y $4.058, según categoría

Agua y cloacas (AySA)

aumento del 4% desde el 1° de enero

desde el 1° de enero tarifa promedio: alrededor de $25.865

Valores por nivel zonal:

zonal alto: $30.489

zonal medio: $27.689

zonal bajo: $22.248

Un 2026 con más presión sobre las boletas

Con este paquete de medidas, 2026 comenzará con tarifas más altas y un esquema de subsidios más restrictivo , que reducirá la asistencia estatal y trasladará una mayor parte del costo de la energía a los usuarios.

El impacto final dependerá del nivel de ingresos, el consumo y la región, en un contexto donde el acceso a los servicios básicos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.

