Cuenta DNI: Nuevos beneficios en enero y para la temporada de verano 2026

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia sorprendió a todos sus usuarios con nuevos beneficios para el 2026 y la temporada de verano

publicidad

Los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI fueron sorprendidos por el Banco Provincia con los nuevos beneficios que se les brindará para el inicio del 2026 y la temporada de verano. Se ofrecen descuentos, continúan los beneficios de siempre y lanza una promoción especial en comercios de gastronomía.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Cuenta DNI: los nuevos beneficios para enero 2026 y la temporada de verano

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece en enero descuentos para que las personas puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones y lanza una promoción especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana. Además, continúan los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Temporada de verano: nuevas promociones en balnearios y comercios adheridos con emblemáticas marcas costeras como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y varias más.

Beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $8.000 por fin de semana.

La promoción en comercios de barrio incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, y aumenta el tope semanal a $5.000. De esta manera, como este enero tiene cinco viernes, el ahorro mensual alcanza los $25.000.

Cuenta DNI comienza el nuevo año con nuevos beneficios para disfrutar con muchos descuentos la temporada de verano 2026.

A partir del 2 de enero vas a poder encontrar toda la agenda de beneficios de la app Cuenta DNI en las cuentas verificadas del Banco Provincia, tanto en Instagram, Facebook y X (ex Twitter).

En detalle todos los beneficios y descuentos con Cuenta DNI para enero de 2026

En la página oficial del Banco Provincia, vas a poder encontrar el detalle completo de cada uno de los beneficios, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo con Cuenta DNI:

¡Nuevo beneficio! Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También en los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

¡Nuevo beneficio! FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía incluye carnicerías: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Encontrá en este link desde el 1 de enero los detalles de cada promo y todos los comercios adheridos.