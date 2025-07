Triquinosis: Más de 2400 profesionales, productores y alumnos en jornadas de prevención

La iniciativa federal, impulsada por el Senasa, incluyó charlas en escuelas y sociedades rurales, y articulación con mesas de zoonosis locales.

publicidad

Con el objetivo de brindar a la población recomendaciones e información para la prevención de la triquinosis, el Senasa capacitó a más de 2.400 estudiantes de establecimientos educativos, productores agropecuarios, profesionales veterinarios y público general.

En el marco de la campaña “Triquinosis: Evitá riesgos” y a través de sus Centros Regionales, el organismo sanitario nacional llevó adelante una iniciativa territorial de divulgación y concientización de esta zoonosis con 67 actividades distribuidas en más de 50 localidades, que consistieron en el dictado de charlas informativas que se apoyaron en presentaciones y material didáctico complementario -diseñado específicamente, según el público presente- en escuelas del ámbito rural y urbano y con agrupaciones rurales.

Además, se generaron instancias de trabajo con referentes sanitarios de las mesas de zoonosis locales y provinciales, quienes también colaboraron con jornadas formativas en diferentes puntos del país.

La iniciativa federal contó con la adhesión de 18 provincias (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que integran los Centros Regionales: Patagonia Sur y Norte, La Pampa-San Luis, Cuyo, NOA Sur, NOA Norte, Chaco-Formosa, Corrientes-Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires Sur y Norte, Córdoba y Metropolitano.

En lo que refiere específicamente a la jurisdicción del Centro Regional Buenos Aires Norte, las jornadas se llevaron a cabo en localidades como: Alberti, Chivilcoy, Roque Pérez, General Villegas, Chacabuco, Bragado, 25 de Mayo, Salto y General Las Heras, entre otras.

En estos encuentros, el foco se puso en la prevención de esta enfermedad parasitaria que puede transmitirse a las personas a través del consumo de carne infectada e insuficientemente cocida, o de productos elaborados con carne de cerdo o de animales silvestres (como jabalíes o pumas), que contengan en sus músculos larvas del parásito Trichinella spp.

El objetivo y motor de estas actividades fue fortalecer y potenciar el conocimiento general de esta enfermedad en públicos considerados estratégicos y multiplicadores del conocimiento, en este caso, alumnos de escuelas agrarias y rurales que mantienen una vinculación con la producción pecuaria (y particularmente con la producción porcina), así como también productores porcinos, elaboradores de alimentos, referentes sanitarios locales y veterinarios y profesionales afines.

En cada jornada, se realizaron presentaciones a cargo de los veterinarios oficiales del Senasa con apoyo de material audiovisual, entregándose folletería y piezas educativas e informativas sobre la enfermedad. Con los alumnos de escuelas rurales y productores, se propusieron actividades orientadas a la prevención primaria en la etapa productiva que finalmente las actividades culminaron con una sección de preguntas y respuestas.

Dado que la triquinosis no puede evidenciarse a simple vista, ya que los animales parasitados no presentan síntomas y los productos cárnicos no evidencian las larvas a simple vista, se destacó en estas jornadas la importancia de adquirir alimentos con etiqueta e identificación de origen, que garantizan la obtención de productos cárnicos aptos para consumo.

La prevención de esta enfermedad es clave para cuidar la salud pública, proteger el sector productivo porcino y promover buenas prácticas alimenticias. Para mayor información, consultar la “Guía rápida sobre triquinosis” con las principales preguntas y respuestas sobre la enfermedad.