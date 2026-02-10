Tres aprehendidos en allanamiento: Dos hombres y una mujer

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:



Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 07/02/2026 se toma intervención a raíz de incidentes y desmanes en la Plaza de Mayo, donde se habían enfrentado varios sujetos entre sí, generando caos y desorden en el lugar, lo que motivo a una disuasión por parte del personal policial interviniente.

A raíz de la gravedad de dichos sucesos, con fecha 08/02/2026 se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de este medio ubicada en calle Alsina, donde personal de esta comisaría, juntamente con Grupo GAD (Grupo de Apoyo Departamental) de Chascomús y GPM (Grupo Prevención Motorizada) de Villanueva, procedieron a irrumpir en el lugar, en el cual se encontraban un total de siete masculinos y una femenina, quienes fueron reducidos e identificados en el acta de procedimiento, resultando finalmente la aprehensión de la femenina y dos masculinos, quienes fueron trasladados a sede policial, ya con fecha 09/02/2026.

La femenina, por Orden de Magistrado de intervención, recuperó la libertad, quedando imputada formalmente del delito de “Amenazas”; mientras que los dos sujetos masculinos permanecen detenidos por la carátula de “Tentativa de Homicidio”, a disposición de la Fiscalía de Brandsen.

Secuestrando en el domicilio de mención, elementos relacionados a los disturbios producidos.

Asimismo, se informa a la población, que a los fines de desalentar estás conductas temerarias, se continúan con los operativos de prevención en sector de Plaza Céntrica y alrededores.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral Paz.