CARNAVAL ES CULTURA: La Comparsa de la Secundaria Nº 3 reconocida por el Instituto Cultural bonaerense

La Provincia reconoció a agrupaciones carnavaleras, de murgas y comparsas, entre ellas a la Comparsa de Villanueva de la Escuela Secundaria 3 «Ana Maria Cuburú».

El acto fue encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

En el marco del programa Carnaval es Cultura, Axel Kicillof, encabezó este martes junto a Florencia Saintout, el acto de entrega de los premios anuales a Proyectos de Desarrollo Artístico y Cultural de las Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval bonaerense.

En ese marco, Kicillof destacó: “El carnaval no es solo entretenimiento, es un espacio histórico de encuentro y resistencia que durante mucho tiempo fue perseguido y olvidado. Hoy estamos reconociendo a las murgas que son las que mantienen viva la identidad bonaerense y generan alegría en un momento donde nuestro pueblo realmente lo necesita”.

En esta 4ª edición, se entregaron premios a representantes de 122 agrupaciones, destinando una inversión de $76 millones que alcanza a más de 12 mil bonaerenses de 35 municipios. De esta manera, más de 500 proyectos que forman parte del Registro de Murgas, Comparsas y Agrupaciones Carnavaleras provincial, fueron premiados desde el inicio del programa.

COMPARSA VILLANUEVA

«La educación, acompañamiento, contención de un pibe y una piba en una comunidad es responsabilidad de todos es por eso que a través del proyecto institucional socio educativo/comunitario de la Escuela Secundaria N° 3 “María Ana Cuburu” que involucra al taller cultural de percusión a cargo Municipalidad de General Paz con el profesor Roli Salinas e involucrando referentes de toda la comunidad de Villanueva como Fabiana Torres, a partir de esta iniciativa surge Comparsa Villanueva quienes acompañan a los bailarines de la «comparsa Alegría», proyecto de gran importancia para toda la comunidad que permite que los jóvenes estén contenidos, divirtiéndose, con responsabilidad. Al concurrir casi todos a la misma escuela, ayuda a evitar el ausentismo, vulnerabilidad de derechos y mejorar los aprendizajes como también la convivencia».

En representación del distrito estuvo presente el Secretario de Cultura Municipal, Alejandro Iena.