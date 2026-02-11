Javier Rodríguez destacó el impulso a la cadena apícola con agregado de valor en origen

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense otorgó un subsidio a una cooperativa local para la adquisición de una envasadora de miel.

publicidad

Con foco en el fortalecimiento de la producción local, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, visitó este martes el municipio de Tapalqué, donde desarrolló una agenda de trabajo junto al intendente Gustavo Cocconi y representantes del sector productivo.

Durante la jornada, Javier Rodríguez recorrió la Cooperativa de Trabajo Apícola TPQ Limitada, que funciona en la sala municipal de extracción y fraccionado de miel, y destacó el crecimiento de la actividad en el distrito y el impacto de las políticas públicas de acompañamiento al sector.

En ese contexto, remarcó el subsidio provincial otorgado a la cooperativa para la compra de una envasadora de miel por peso, que permitirá completar el circuito productivo con envasado local, avanzar en trazabilidad y cumplir con los estándares del Código Alimentario Argentino. “Agregar valor en origen es clave para que la producción genere más trabajo e ingresos en cada distrito. Cuando la miel se produce, se fracciona y se comercializa desde el propio territorio, el beneficio queda en la comunidad”, sostuvo el ministro.

Actualmente, la sala se encuentra en plena temporada de trabajo, con 15 productores extrayendo miel de alrededor de 2.000 colmenas, con un volumen estimado de 60.000 kilos. La cooperativa se conformó formalmente en 2025 y viene consolidando su actividad con acompañamiento técnico y organizativo del Ministerio.

La apicultura tiene un peso relevante en el distrito: hay 48 productores locales, 16.788 colmenas en el partido y 157 apiarios registrados, además de salas de extracción habilitadas y una sala de fraccionamiento, lo que refleja el potencial de la cadena apícola en la región.

Por otro lado, la agenda incluyó una recorrida por la Cooperativa de Trabajo Surlatina, que avanza en el desarrollo de un material aislante para la construcción elaborado a partir de lana procesada. Sus integrantes recibieron capacitación en esquila y acondicionamiento de lana por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario, y actualmente se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para certificar la utilización de este material en el ámbito de la construcción. Allí, Javier Rodríguez destacó el rol del cooperativismo en la generación de empleo y desarrollo local: “No hay comunidad sin Estado y no hay cooperativismo sin comunidad”.

Durante la visita, el ministro también se refirió al contexto nacional y cuestionó el rumbo de la política exterior del Gobierno: “Conocimos los últimos días los detalles de lo que quieren transmitir como un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. Cuesta decir que es un acuerdo. Es un cúmulo de concesiones unilaterales”, señaló.

Para finalizar la recorrida por Tapalqué, Javier Rodríguez mantuvo una reunión de trabajo con miembros de la Sociedad Rural, que tuvo como eje el Plan de Caminos Rurales y la posibilidad de avanzar en la creación de una planta de fabricación de tubos para alcantarillas. Días atrás, el ministro había entregado una niveladora de arrastre para el mantenimiento de los caminos rurales del distrito. En ese sentido, remarcó: “La obra pública no es un gasto, es una inversión para mejorar la calidad de vida y las condiciones para la producción”.