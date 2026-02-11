Salud en emergencia: El costo del ajuste se mide en vidas

Por Walter Martello

Estamos ante un «apagón» de la salud pública. Al igual que ocurre con el sistema eléctrico, donde las tarifas suben, pero la inversión brilla por su ausencia y el control estatal se desvanece, en el ámbito sanitario asistimos a un retiro deliberado del Estado. No se trata de simples cambios administrativos, sino de una desarticulación de políticas esenciales que impacta directamente en los más vulnerables.

En conclusión, cuando los programas estratégicos de salud se desfinancian, el resultado es el mismo: un sistema frágil donde el usuario o el paciente quedan a oscuras. La restitución de estas políticas no es una opción, es una obligación constitucional para evitar que el ajuste se siga cobrando vidas evitables.

Autismo e insomnio: Una urgencia sanitaria que exige reconocer el derecho al descanso

Participamos de forma virtual de la presentación del documento científico elaborado por la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad del Sueño, el cuál revela que el 83% de los niños con autismo sufren alteraciones del sueño, aunque solo el 4,5% recibe un diagnóstico formal. La falta de descanso no es un tema menor: dispara la irritabilidad y deteriora la calidad de vida familiar. Presentamos un «mapa de ruta» basado en evidencia internacional para abordar esta problemática, que incluye desde la higiene del sueño hasta el manejo de pantallas, exigiendo que el sueño sea reconocido como un derecho humano fundamental.

Cardiopatías Congénitas: El desmantelamiento de una red que salvaba al 95% de los pacientes.

Desde el 1 de enero, el Gobierno nacional desmanteló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una red federal que durante 15 años garantizó cirugías y traslados para niños con malformaciones cardíacas. Con la baja de contratos de su equipo técnico y la ruptura de la coordinación centralizada, el sistema retrocede a una gestión fragmentada basada en llamadas telefónicas, poniendo en riesgo una tasa de sobrevida del 95% lograda por el país. Una decisión que contradice la Ley 27.713 y deja a miles de familias en el desamparo.

Mortalidad infantil: El quiebre de una tendencia histórica y el fracaso de la prevención

Por primera vez en más de dos décadas, la tasa de mortalidad infantil sufrió un retroceso alarmante, aumentando un 6,25% en 2024. El incremento se concentra en el periodo neonatal, vinculado directamente a la falta de controles prenatales y al debilitamiento de las políticas de prevención. En 15 de las 24 jurisdicciones del país, la mortalidad subió, evidenciando una brecha de desigualdad territorial que se profundiza ante la ausencia de un garante nacional.

