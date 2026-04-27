FECHA 7: El Verdinegro visitó a El Indio

Dur4ante el pasado fin de semana, el Club Atlético Ranchos disputó una nueva fecha del torneo Apertura de la Liga Chascomunense de Fútbol. En esta oportunidad, fue de visitante, en jornada dividida.

La séptima fecha lel Verdinegro la jugó en el estadio “Mario Luis Vescovi”, frente al CSyD El Indio.

El sábado, las categorías juveniles disputaron la primera tanda de partidos, con los siguientes resultados:

Séptima: 0-1. Gol: Tomás Larroudé

Sexta: 1-0

Quinta: 0-1. Gol: Joaquín Pengsawath

Cuarta: 0-5. Goles: Fausto Catullo (2), Lucio Cortes, Tomás Hernández, Damián Agra Alfaro.

El domingo fue el turno de Reserva y Primera. En esta oportunidad, el partido de Tercera resultó 0-0. Primera, por su parte, no pudo ante el local y este partido finalizó 1-0 a favor del rival.

Prensa CAR