Hoy sesiona el Concejo Deliberante: Conocé el orden del día

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 4/2026
27/04/2026 – 19:00 HORAS
A) Consideración actas
-Acta Sesión Ordinaria 1/2026
-Acta Sesión Ordinaria 2/2026
-Acta Sesión Ordinaria 3/2026
B) Correspondencia Recibida
-Nota presentada por Asociación de Bomberos Voluntarios de Loma Verde.
C) Correspondencia Emitida
D) Asuntos Entrados.
D1) Despacho de la comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°022/2026.
D2) Despacho de la comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°049/2026.
D3) Despacho de la comisión II de Obras y Servicios Públicos. Ref. a Expte N°144/2025.
D4) Despacho de la comisión II de Obras y Servicios Públicos. Ref. a Expte N°015/2026.
D5) P/O Ref. a: “Aprobar contrato de comodato firmado entre la Municipalidad de General Paz y la Administración Nacional de la Seguridad Social”. (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)
D6) P/R: Ref. a: “Solicitar al D.E la reparación, restauración y/o reemplazo de las letras que conforman el cartel de ingreso a la localidad de Villanueva”. (PARTIDO JUSTICIALISTA)
D7) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E, disponga la realización de operativos de control de alcoholemia en distintos puntos del Distrito”. (DEFENSA COMUNAL)
D8) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E, el arreglo, reparación y/o reposición de la luminaria pública ubicada en la estación del ferrocarril de Ranchos”. (PARTIDO JUSTICIALISTA)
D9) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E que proceda a la ejecución de tareas de mantenimiento en el camino rural que vincula la Escuela Nº10 con la Ruta Provincial Nº29”. (LA LIBERTAD AVANZA)
D10) P/R Ref.: Solicítese al D.E, proceda a la reparación, mejora y puesta en condiciones de la vereda perimetral de la Plaza Alconada, en la localidad de Ranchos. (DEFENSA COMUNAL)
D11) P/R Ref.: “Expresar preocupación ante el cierre del programa “Volver al Trabajo””. (PARTIDO JUSTICIALISTA)
D12) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E, implemente una campaña de difusión del número telefónico de Seguridad Ciudadana”. (DEFENSA COMUNAL)
D13) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E, proceda a la reparación de la calle comprendida entre Prolongación España y calle Centurión, hasta Rivadavia, en Ranchos”. (PARTIDO JUSTICIALISTA)
D14) Decreto Ad Referéndum del HCD: “Reprogramación de fecha de Rally Mar y Sierras”. (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)