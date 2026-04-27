Hoy sesiona el Concejo Deliberante: Conocé el orden del día

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 4/2026

27/04/2026 – 19:00 HORAS

A) Consideración actas

-Acta Sesión Ordinaria 1/2026

-Acta Sesión Ordinaria 2/2026

-Acta Sesión Ordinaria 3/2026

B) Correspondencia Recibida

-Nota presentada por Asociación de Bomberos Voluntarios de Loma Verde.

C) Correspondencia Emitida

D) Asuntos Entrados.

D1) Despacho de la comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°022/2026.

D2) Despacho de la comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°049/2026.

D3) Despacho de la comisión II de Obras y Servicios Públicos. Ref. a Expte N°144/2025.

D4) Despacho de la comisión II de Obras y Servicios Públicos. Ref. a Expte N°015/2026.

D5) P/O Ref. a: “Aprobar contrato de comodato firmado entre la Municipalidad de General Paz y la Administración Nacional de la Seguridad Social”. (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)

D6) P/R: Ref. a: “Solicitar al D.E la reparación, restauración y/o reemplazo de las letras que conforman el cartel de ingreso a la localidad de Villanueva”. (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D7) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E, disponga la realización de operativos de control de alcoholemia en distintos puntos del Distrito”. (DEFENSA COMUNAL)

D8) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E, el arreglo, reparación y/o reposición de la luminaria pública ubicada en la estación del ferrocarril de Ranchos”. (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D9) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E que proceda a la ejecución de tareas de mantenimiento en el camino rural que vincula la Escuela Nº10 con la Ruta Provincial Nº29”. (LA LIBERTAD AVANZA)

D10) P/R Ref.: Solicítese al D.E, proceda a la reparación, mejora y puesta en condiciones de la vereda perimetral de la Plaza Alconada, en la localidad de Ranchos. (DEFENSA COMUNAL)

D11) P/R Ref.: “Expresar preocupación ante el cierre del programa “Volver al Trabajo””. (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D12) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E, implemente una campaña de difusión del número telefónico de Seguridad Ciudadana”. (DEFENSA COMUNAL)

D13) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E, proceda a la reparación de la calle comprendida entre Prolongación España y calle Centurión, hasta Rivadavia, en Ranchos”. (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D14) Decreto Ad Referéndum del HCD: “Reprogramación de fecha de Rally Mar y Sierras”. (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)