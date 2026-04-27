Todo en marcha para “Peña Rural” en la E.P Nº 15

El próximo 10 de mayo, desde las 11hs se llevará adelante una Gran Peña en la Escuela Primaria Nº 15 (camino a Loma Verde por asfalto)

La comunidad educativa se viene preparando para vivir una jornada a pura danza, canto y payada, donde el entretenimiento está asegurado, con entrada libre y gratuita.

El servicio de cantina será a beneficio de Asociación Cooperadora EPN°15. Tampoco te olvides de llevar el mate para la tarde, porque habrá cosas dulces y tortas fritas.

La agenda será nutrida: artistas y Ballets locales y regionales, serán parte de esta iniciativa, que tiene como finalidad recaudar fondos para continuar embellecido y poniendo en valor la Escuela, para brindar una mejor atención a los niños que allí asisten diariamente.

ACTUARÁN:

ESCUELA DE DANZAS CRUZ DEL SUR (RANCHOS)

GUARDIA DE LOS RANCHOS (RANCHOS)

UNIDOS POR LA DANZA (LOMA VERDE)

BALLET GRAL PAZ (RANCHOS)

GRUPO DE DANZA YANQUETRUZ (MONTE)

HÉROES DE MALVINAS (LOMA VERDE)

FEDE BALLEJOS (RANCHOS)

ÁLVARO PÉREZ (RANCHOS)

GUILLE RASSETTI (RANCHOS)

RODY FARISANO (VILLANUEVA)

LAUTARO RAMOS (LOMA VERDE)

EDUARDO RODRÍGUEZ (UDAONDO)

TRIO LOS FORTINES: ANGEL CATULLO-MANUEL ARAUJO-JUAN COLOMBO (RANCHOS)

ANGELITO GONZÁLEZ (MONTE)

PANY ARRIOLA (LOMA VERDE)

ATILIO BELAUNZARAN (VILLANUEVA)

SENSACIÓN TROPICAL PARA VOS (RANCHOS)

Si sos emprendedor (NO GASTRONÓMICO) o artesano, y querés sumarte a esta fiesta, comunicate al 2241-577295.