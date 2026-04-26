AJEDREZ: 1º puesto para Alejandro Taus

Como estaba anunciado, se jugó este pasado sábado 25 de abril en el Salón de Jubilados de la ciudad de Belgrano, la 1ª fecha del Prix Zonal de Ajedrez “Cuenca del Salado”, con participación de una delegación ranchera, a cargo del Prof. Alejandro Taus.

Con un total de 41 jugadores de la zona en las distintas categorías, se disputó un sistema suizo a 7 rondas, con 12 minutos por jugador, más 3 segundos por jugada. El mismo, se dividió en dos categorías, Sub14 y Libres. Las ciudades participantes fueron Belgrano, Las Flores, Brandsen, Monte y Ranchos.

Entre los alumnos de la Escuela Municipal participaron: en la categoría Sub12 Alejandro Kanía y Valentino Reposi, ambos finalizaron con 4 pts. En la categoría Libres Alejandro Taus, logró el primer puesto, mientras que Walter Diaz, volviendo a los torneos cosechó 3 puntos. Mientras que en su primer torneo, Leandro Eseiza y Ariel Fiori, finalizaron con 3 y 2 puntos, respectivamente.

La 2ª fecha se jugará en la ciudad de Monte, el próximo mes.