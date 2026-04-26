Rally de Ranchos: Festejos bien familiares para Centorame y Vernaci

Sergio y su hija Delfina Centorame se quedaron con la victoria en esta segunda fecha del Rally May Sierras luego de superar en la clasificación general al local Francisco Vernaci, que a su vez se dio el gran gusto de celebrar ante su gente dentro de la Clase A y en la cita que rindió homenaje a su padre Nunzio.

Un gran espectáculo que tuvo dos jornadas plenas de acción y más de 130 kilómetros de velocidad en los caminos. El “Homenaje a Nunzio Vernaci” fue una verdadera fiesta en esta 21ª edición del Rally de Ranchos, que significó el segundo capítulo de la temporada 2026 del Rally Mar y Sierras.

Quienes se robaron el mayor protagonismo fueron Sergio y su hija Delfina Centorame, que pese al traspié sufrido en el arranque del sábado, luego dominaron a voluntad para quedarse con el triunfo dentro de la clasificación general. “Contentos porque pudimos poner ritmo que era lo que queríamos. Creo que estamos en condiciones de ir por un poco más. Salió todo perfecto. La mejor manera de recordar al querido Nunzio era así”, indicó el vencedor.

Y la fecha fue aún más especial para Francisco Vernaci, no solamente por correr ante su gente sino por estar en la carrera en la que se recordaba a su padre. Y qué mejor manera de homenajearlo que con una gran actuación que le permitió ser escolta en la general y quedarse con el festejo dentro de la Clase A.

En el repaso por lo acontecido en cada divisional, Vernaci (navegado por Oscar Villano en el VW Gol) se impuso en ese duelo que tuvo prácticamente hasta el final con Matías Segura/Micaela Racioppe (VW Gol), quienes se retrasaron en el cierre por una falla y terminaron a 1:18.3 del local; en tanto que el podio lo completaron Alberto Brossa/Lisandro Santi (VW Gol).

En la RC2S, este domingo se registró el prematuro abandono de Horacio Heiland (que había dominado la etapa inicial), situación que le dejó en bandeja el triunfo a los experimentados Eduardo Lonati/Raúl Marchen (Subaru Impreza), que doblegaron por 51:45.4 a Adrián Gabotto/Gonzalo Yoldi (Ford Fiesta).

Otra divisional que tuvo cambio de mando en esta jornada fue la N7, ya que los problemas de caja complicaron a Leonardo Cirillo/Agustín Cirillo (que se mostraban contundentes con el VW Gol) y a esta situación la aprovechó al máximo la dupla de Franco Macchi/Braian Ferreyra (Gol) para superarlos por 33.8 segundos y festejar; en tanto que José Lacoppola/Tadeo Della Vedova (Gol) completaron el podio.

Por su parte, los binomios integrados por Leonardo Favit/Braian Figueroa (en la MRT) y Gerardo Emma/Federico Emma (en la R3) completaron la exigencia para quedarse con la victoria en sus respectivas divisionales.

En la RC5, Nicanor Bianco/Rocío Ratari fueron la referencia en ambas jornadas (ganaron 12 de las 15 pruebas especiales disputadas) y con el Peugeot 208 prevalecieron en esa lucha que ya es habitual con Pablo Veiras/Alfonso Mutio (Toyota Etios), que los escoltaron a 24.1 segundos; en tanto que el tercer lugar quedó para Norberto Penelo/Emanuel Penna (Toyota Etios).

Pese a tener que sufrir un poco en el último rulo (con recargo incluido), Sergio y Valentino Varas (VW Gol) se quedaron con el festejo en la N3 luego de doblegar por 1:04.6 a Rubén Manzoni/Leonardo Casamayou (VW Gol), redondeando el 1-2 de los representantes de Chascomús.

En la N1 también hubo celebración local, ya que Oscar Ferreyra (navegado por Julián Checa) redondeó una gran tarea ante su gente y con el VW Gol aventajó por 1:02.0 a Matías Pignatelli/Vicente Bonavetti (Gol) y por 1:07.7 a Pedro Pérez/Horacio Arriola (Gol).

Juan Melon Gil (acompañado por Patricio Márquez en el VW Gol) fue el único que mantuvo el invicto en este 2026 y repitió festejo dentro de la N1L, ya que luego de vencer en su tierra, en Madariaga, ahora lo hizo tras beneficiarse con el retraso de Juan Pasini/Mario Pasini (VW Gol), quienes cayeron hasta el tercer lugar, detrás de la dupla de Federico Canestrari/Pablo. Da Silva (Ford Fiesta).

Mientras que cuando Alan Kerlin/Nicolás Bacigaluppo se encaminaban al triunfo dentro de la AH, el quedo en el último sector le permitió al binomio integrado por los locales Fabricio Giménez/Tomás Giménez celebrar al mando del Fiat Regatta, delante de Cristian Varas/Suyai Ruíz Selis (Fiat Regatta) y de Gustavo Peña/Franco Peña (VW Gol).

Clasificadores Finales por Clases:

MRA:

1) S. Centorame/D. Centorame (VW Gol) 1.18:30.3

MRT:

1) L. Favit/B. Figueroa (Citroën DS) 1.29:24.6

RC2S:

1) E. Lonati/R. Marchen (Subaru Impreza) 1.31:24.1

2) A. Gabotto/G. Yoldi (Ford Fiesta) +51:45.4

A:

1) F. Vernaci/O. Villano (VW Gol) 1.24:39.6

2) M. Segura/M. Racioppe (VW Gol) +1:18.3

3) A. Brossa/L. Santi (VW Gol) +4:32.5

N7:

1) F. Macchi/B. Ferreyra (VW Gol) 1.29:55.3

2) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +33.8

3) J. Lacoppola/T. Della Vedova (VW Gol) +3:23.5

4) J. Soria/F. Strangis (VW Gol) +19:50.3

R3:

Ger. Emma/F. Emma (Mini Cooper) 2.13:52.4

N3:

1) S. Varas/V. Varas (VW Gol) 1.37:21.2

2) R. Manzoni/L. Casamayou (VW Gol) +1:04.6

RC5:

1) N. Bianco/R. Ratari (Peugeot 207) 1.28:18.1

2) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) +24.1

3) N. Penelo/E. Penna (Toyota Etios) +3:28.2

4) B. Domínguez/G. Villalba (VW Gol) +7:21.2

5) M. Sancho/A. Velázquez (Ford Fiesta) +28:06.1

N1:

1) O. Ferreyra/J. Checa (VW Gol) 1.31:12.4

2) M. Pignatelli/V. Bonavetti (VW Gol) +1:02.0

3) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +1:07.7

4) G. Luna/F. Vadell (VW Gol) +59:08.6

5) E. Gasparri/J. C. Díaz (VW Gol) +1.00:34.0

N1L:

1) J. Melon Gil/P. Márquez (VW Gol) 1.33:36.9

2) F. Canestrari/P. Da Silva (Ford Fiesta) +13:01.5

3) J. Pasini/M. Pasini (VW Gol) +15:37.7

AH:

1) F. Giménez/T. Giménez (Fiat Regatta) 1.38:34.0

2) C. Varas/S. Ruíz Selis (Fiat Regatta) +51:51.0

3) G. Peña/F. Peña (VW Gol) +55:29.6

4) L. Villano/E. Arriola (VW Senda) +55:36.5

Fuente: Rally Mar y sierras Oficial