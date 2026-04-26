Rally de Ranchos: Vernaci, nuevo escolta en la general y firme en la cima de la A

La gran novedad en el inicio de la etapa final del Rally de Ranchos, segunda cita de la temporada 2026 del Rally Mar y Sierras, se registró a los mil metros de la largada de la PE9 (la primera de este domingo) cuando la rotura del motor dejó con las manos vacías a Horacio Heiland/Belén Heiland (Chevrolet Onix/RC2S), quienes eran los escoltas de Sergio y Delfina Centorame en la clasificación general de esta competencia.

Los oriundos de Lavalle continúan ampliando diferencias en el mando de esta carrera “Homenaje a Nunzio Vernaci” y ya cumulan más de cuatro minutos a su favor, en tanto que Francisco Vernaci/Oscar Villano (VW Gol) heredaron el segundo lugar y siguen el frente entre los protagonistas de la Clase A, manteniendo a raya a Matías Segura/Micaela Racioppe (VW Gol), a quienes en estos tres tramos consiguieron superar por apenas cuatro décimas y ahora la diferencia entre ellos es de 11.6 segundos.

El otro golpe de escena se vivió en la Clase N1L, cuando el binomio Juan Pasini/Mario Pasini (VW Gol), que lideraba la divisional, se pasó en una chicana en la PE11 y no pudo continuar, dejando el mando en manos de otro representante de Madariaga, ya que ahora Juan Melon Gil/Patricio Márquez (Gol) son los nuevos punteros.

Clasificadores por Clases tras PE11:

MRA:

1) S. Centorame/D. Centorame (VW Gol) 55:51.8

MRT:

1) L. Favit/B. Figueroa (Citroën DS) 1.03:56.9

RC2S:

1) E. Lonati/R. Marchen (Subaru Impreza) 1.03:57.2

2) A. Gabotto/G. Yoldi (Ford Fiesta) + 54:56.1

A:

1) F. Vernaci/O. Villano (VW Gol) 1.00:00.4

2) M. Segura/M. Racioppe (VW Gol) +11.6

3) P. Sala/J. Bongiovani (VW Gol) +1:54.8

4) A. Brossa/L. Santi (VW Gol) +3:23.1

N7:

1) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) 1.01:57.1

2) F. Macchi/B. Ferreyra (VW Gol) +1:35.8

3) J. Lacoppola/T. Della Vedova (VW Gol) +4:41.4

4) J. Soria/F. Strangis (VW Gol) +6:16.0

R3:

Ger. Emma/F. Emma (Mini Cooper) 1.44:44.1

N3:

1) S. Varas/V. Varas (VW Gol) 1.07:30.5

2) R. Manzoni/L. Casamayou (VW Gol) +2:02.2

RC5:

1) N. Bianco/R. Ratari (Peugeot 207) 1.02:40.8

2) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) +9.1

3) N. Penelo/E. Penna (Toyota Etios) +2:24.1

4) B. Domínguez/G. Villalba (VW Gol) +4:55.8

5) S. Fernández/Arriondo (Renault Sandero) +6:05.6

6) M. Sancho/A. Velázquez (Ford Fiesta) +24:38.7

N1:

1) O. Ferreyra/J. Checa (VW Gol) 1.04:27.0

2) M. Pignatelli/V. Bonavetti (VW Gol) +57.2

3) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +1:04.5

4) G. Luna/F. Vadell (VW Gol) +59:44.6

5) E. Gasparri/J. C. Díaz (VW Gol) +1.00:36.0

N1L:

1) J. Melon Gil/P. Márquez (VW Gol) 1.06:28.7

2) F. Canestrari/P. Da Silva (Ford Fiesta) +12:21.7

AH:

1) A. Kerlin/N. Bacigalupo (Renault 18) 1.07:33.9

2) F. Giménez/T. Giménez (Fiat Regatta) +2:22.8

3) C. Varas/S. Ruíz Selis (Fiat Regatta) +52:52.7

4) G. Peña/F. Peña (VW Gol) +59:46.0

5) L. Villano/E. Arriola (VW Senda) +1.00:14.8

Rally Mar y Sierras Oficial