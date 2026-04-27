Convocatoria a Asamblea anual Ordinaria del CENS Nº 451

Por
celesterastelli
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La comisión Directiva de la Asociación Cooperadora CENS Nº 451 convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse en las instalaciones de la mencionada institución el día 29/5 a las 18.30 hs.

En la misma se tratara el siguiente orden del día:

  • Designación de dos socios para firmar el acta
  • Lectura del acta anterior
  • Consideración del informe de los Revisores de Cuentas con referencia al Balance 2025/2026
  • Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 01/05/2025 y el 30/4/2026
  • Elección de los miembros de la comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
  • Fijación de la cuota social

Se invita a toda la comunidad educativa.
La participación activa de cada integrante de la comunidad resulta fundamental para seguir consolidando una institución abierta, democrática y comprometida con el derecho a la educación de jóvenes, adultos y adultos y mayores.

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