Convocatoria a Asamblea anual Ordinaria del CENS Nº 451

La comisión Directiva de la Asociación Cooperadora CENS Nº 451 convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse en las instalaciones de la mencionada institución el día 29/5 a las 18.30 hs.

En la misma se tratara el siguiente orden del día:

Designación de dos socios para firmar el acta

Lectura del acta anterior

Consideración del informe de los Revisores de Cuentas con referencia al Balance 2025/2026

Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 01/05/2025 y el 30/4/2026

Elección de los miembros de la comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas

Fijación de la cuota social

Se invita a toda la comunidad educativa.

La participación activa de cada integrante de la comunidad resulta fundamental para seguir consolidando una institución abierta, democrática y comprometida con el derecho a la educación de jóvenes, adultos y adultos y mayores.