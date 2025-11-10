Transporte Bonaerense refuerza la seguridad vial con más de 38 mil autos fiscalizados durante octubre

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, supervisó operativos de fiscalización vial y alcoholemia en Maipú y Las Toninas. «El control salva vidas», sostuvo. La cartera provincial ya lleva fiscalizados más de 174 mil vehículos en lo que va del año.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, supervisó los operativos de control vehicular y alcoholemia que se desplegaron en Maipú y Las Toninas este jueves y viernes, y que formaron parte de las jornadas de seguridad y prevención vial desarrolladas en ambos distritos.

El titular de la cartera provincial se hizo presente el jueves en Peaje de Maipú, donde agentes especializados del Ministerio de Transporte verificaron toda la documentación indispensable para circular y realizaron testeos de alcoholemia a conductores y conductoras.

En tanto, el viernes se desarrolló un megaoperativo de fiscalización sobre Ruta 11, en el ingreso a Las Toninas, donde las y los inspectores trabajaron para garantizar la correcta circulación vehicular. El mismo estuvo supervisado por Marinucci y el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús.

«El control salva vidas. Cada vez que realizamos un operativo, no lo hacemos para sancionar sino para prevenir. Queremos que los bonaerenses lleguen seguros a destino, y para eso es fundamental respetar las normas, tener la documentación al día y, sobre todo, no manejar si se consumió alcohol», señaló Marinucci.

Los operativos contaron con la presencia del diputado provincial, Juan Pablo de Jesús, los subsecretarios Eduardo Feijoo y Patricio D’Angelo y los directores provinciales Facundo Coudannes, Jorge Orzali y Cristian Vázquez.

MÁS DE 38 MIL VEHÍCULOS FISCALIZADOS EN OCTUBRE

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intensificó los operativos de control vehicular y alcoholemia durante octubre, con el objetivo de reducir los siniestros viales y promover una conducción responsable en los principales corredores provinciales.

Según el último informe de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial, durante el mes se fiscalizaron 38.645 vehículos, de los cuales 35.141 conductores fueron sometidos a test de alcoholemia, resultando 459 positivos, lo que representa un 1,3% del total.

Además, los operativos arrojaron 1.743 infracciones y 1.223 retenciones de licencias de conducir por diversas irregularidades detectadas, entre ellas, documentación vencida o apócrifa.

El trabajo de control se desplegó en más de 38 puntos de fiscalización permanentes y 40 operativos multiagenciales, realizados junto a organismos nacionales y municipales, alcanzando a 31 municipios y con la participación de 64 agentes inspectores. También se sumaron tres megaoperativos y dos controles específicos a choferes profesionales, reforzando el monitoreo sobre el transporte público y de cargas.

Los controles se intensificaron en los principales corredores viales del territorio provincial, entre ellos la autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta 2, la Ruta 11, la Ruta 3 y la Ruta 8, con presencia permanente en zonas turísticas y de alto tránsito.

Marinucci agregó: «El objetivo del Ministerio es seguir bajando los índices de siniestralidad. La prevención, el trabajo articulado con los municipios y la conciencia ciudadana son los pilares para cuidar la vida en las rutas bonaerenses».

En lo que va del año, desde febrero a octubre, el Ministerio de Transporte ya fiscalizó más de 174 mil vehículos y realizó más de 177 mil test de alcoholemia, consolidando una tendencia de mayor presencia y control territorial en toda la provincia.

«Vamos a estar presentes en cada corredor turístico, acompañando a las familias y cuidando la vida de todos los que eligen nuestras rutas para vacacionar», remarcó Marinucci.

Finalmente, el Ministro adelantó que próximamente se pondrá en marcha el Operativo Sol, que reforzará la presencia de agentes y controles en las rutas durante la temporada de verano.