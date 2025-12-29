Se investiga la sustracción de elementos de bronce en el Cementerio

El hecho tomó conocimiento público a través de un posteo en las redes sociales, por parte de una vecina, quien lamentaba que un hecho de estas características haya sucedido, y ponía en duda si las autoridades habían tomado cartas en el asunto.

Ante esto, este medio consultó al Comisario Inspector Lucas Andersen, quien aseguró que “se tomó conocimiento”, y quien radicó denuncia fue el Secretario de Seguridad, Marcelo Palumbo.

Días pasados, en el Cementerio Municipal de nuestra ciudad alertaron sobre la sustracción de elementos de bronce de algunos nichos, aunque se desconoce la cantidad y variedad de las faltantes.

Ante esta situación, se comenzó una investigación, aunque no es fácil determinar la magnitud del hecho, ya que no se sabe “puntualmente quiénes son los damnificados, ni tampoco se sabe cuántas placas faltan. A medida que vayan a apareciendo (más denuncias) se les va a tomar declaraciones, y se agrega a la denuncia que ya está radicada”, especificó el responsable de la Policía Comunal de Ranchos.

Por el momento, la causa se caratuló “Hurto”, pero no descartan que, de surgir nuevas denuncias, se recaratule como “Hurtos Reiterados”.

Mientras tanto, las autoridades están trabajando con cámaras de proximidad, entre otras tareas investigativas de rigor.