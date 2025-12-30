El Centro de Formación de ATE Ranchos certifica a sus alumnos

Este lunes, 29 de diciembre se llevó adelante el acto de entrega de certificado correspondiente al curso de “colocador de placas de roca se yeso”, dictado en el presente ciclo en la casa central de ATE Ranchos, ubicada en calle Sarmiento, frente a Plaza de Mayo.

publicidad

En el acto contaron con la presencia de Fernando Ferro, Secretario de Formación del CTA provincia; y Liliana Zic, Secretaria del CFL Nº 410.

“A pesar de un año difícil para nuestra Centro de Formación, por el fallecimiento del primer instructor que tuvo este curso, Agustín Inchausti, hubo un esfuerzo de todos de poder seguir delante, para poder finalizar este curso”, remarcaron desde la dirigencia.

“El funcionamiento de este Centro de Formación dependiente de ATE Provincia, sirvió para la firma del convenio con el Ministro de Trabajo Walter Correa, para la creación del Centro de Formación Laboral que funcionará, en principio, en Brandsen; donde traeremos algunos cursos a Ranchos”, explicó Fabio Demario, Secretario General de ATE Ranchos Brandsen.

Cabe recordar que la firma del mencionado convenio tuvo lugar en el mes de noviembre pasado en el Ministerio de Trabajo, entre la CTA Autónoma, y el gobierno provincial para impulsar la creación del Centro de Formación Laboral en Brandsen- Ranchos, que permita fortalecer las herramientas de las trabajadoras y los trabajadores.

Este Centro se suma a una red provincial de formación laboral, que trabaja para mejorar las capacidades de los trabajadores, y garantizar una mejor preparación frente a los desafíos del contexto económico actual. Es por ello, que los cursos se dictan de manera gratuita para las y los trabajadores.