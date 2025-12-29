Claves para evitar intoxicaciones con alimentos en las fiestas de fin de año y el verano

El SENASA brinda recomendaciones para cuidar la salud ante las altas temperaturas y evitar el accionar de las bacterias sobre los alimentos.

publicidad

El calor acelera la proliferación de bacterias como Salmonella, Escherichia coli o Clostridium botulinum, que son llamadas enfermedades por transmisión alimentaria (ETA), de carácter infeccioso o tóxico provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o bien por sustancias tóxicas que estos producen y que afectan la salud en forma aguda o crónica, a nivel individual o grupal.

En tal sentido el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) brinda recomendaciones para cuidar la salud de los consumidores durante los meses de mayor temperatura del año.

Cuando los alimentos no se conservan ni manipulan bien, las bacterias pueden causar diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal. Los más afectados por las ETA suelen ser niños, adultos mayores, embarazadas y personas con defensas bajas, por eso es clave incorporar hábitos seguros en la compra, almacenamiento y preparación de la comida.

A continuación dejamos 10 tips imprescindibles para la preparación de la mesa. Si no sos quien la prepara esta vez, podés conservar estas recomendaciones y acercarlas a quienes sí están a cargo de la comida.

1. Mantenar siempre la cadena de frío

Guardar carnes, lácteos, huevos y pescados a menos de 5 °C. No dejar los alimentos más de 2 horas afuera de la heladera. ¿Los llevás a otro lugar? Hacelo en conservadora y con hielo.

2. Cocción completa, sin excepciones

Carnes, aves, pescados y huevos deben estar bien cocidos. Nada de “un poquito rosado” o “así está bien”. En verano, mejor asegurarse.

3. Cuidar la contaminación cruzada

Usar tablas y utensilios diferentes para alimentos crudos y cocidos. Lavar bien manos, mesadas y elementos después de manipular alimentos sin cocinar.

4. Lavar frutas y verduras

Agua segura y, si querés una desinfección extra, unas gotas de lavandina apta para alimentos (siguiendo siempre las indicaciones del envase).

5. Tomar siempre agua segura

Si no tenés seguridad de la calidad del agua, hervila 3 minutos o usá desinfectantes habilitados. ¡Ojo con el hielo! Usa agua segura para hacerlo y no lo toques con la mano.

6. Descongelar alimentos de forma segura

Nunca descongelar carnes o pollos a temperatura ambiente. Bájalos del freezer a la heladera o descongela en el microondas.

7. Congelar las sobras lo más rápido posible

Las comidas que sobren deben ir a la heladera en un máximo de 2 horas.

8. Evitar el “picoteo eterno”

Los fiambres, dips y ensaladas, no pueden estar muchas horas sobre la mesa sin frío. Servilas en porciones chicas y reponelas desde la heladera.

9. Mantener las preparaciones frías… frías

En mesas largas, es recomendable usar bandejas con hielo debajo de los alimentos. Ideal para postres con crema, mayonesa y platos fríos en general.

10. Controlar siempre la fecha de vencimiento

Parece básico, pero muchas ETA se provocan por productos viejos o mal almacenados.

Para que tus celebraciones sean puro disfrute desde el SENASA te dejamos consejos esenciales para mantener tus comidas seguras durante las fiestas y todo el verano. Solo hace falta sumar algunos cuidados simples para que la comida sea parte del disfrute y no del problema.