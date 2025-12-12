Se crea un nuevo espacio político en el Distrito: Frente Renovador

Dentro del frente FUERZA PATRIA, uno de los partidos que más influencia tiene en la actualidad, tanto en la Provincia de Buenos Aires, como así también en el territorio nacional, es el FRENTE RENOVADOR, cuyo líder además fue el último candidato presidencial que tuvo el espacio peronista en las últimas elecciones presidenciales, obteniendo más de 11 millones de votos.

En el distrito de Gral. Paz la representación del Frente Renovador va a estar en manos de Guillermo Lombardo, quién el último tiempo se ha destacado con varias acciones solidarias, tal como hemos ido informando en su momento; y también militando en las filas del PJ local.

A raíz de esta iniciativa, que pronto tendrá la inauguración de un espacio físico en donde compartir y departir con simpatizantes, mantuvimos una charla con Lombardo, y esto nos decía:

«Hace ya algunos años que me vienen ofreciendo rearmar este espacio que supo tener representación hace unos años atrás. Por diferentes razones creí en ese entonces que no era el momento, pero hoy en día entendí que es el espacio desde dónde mejor puedo aportar mis ganas, conocimiento y militancia a la política en general, y a los vecinos en particular», comenzó explicando.

MD: ¿Por qué decidiste dejar el espacio del PJ local?

G.L: Es una decisión que me costó muchísimo tomar, lo hablé mucho con mi familia y allegados. Sinceramente voy a extrañar mucho a todos los integrantes del PJ local, aprendí muchísimo, y no tengo más que palabras de agradecimiento. De mí parte, con aciertos y errores, siempre intenté aportar mi granito de arena, di lo mejor siempre… en cada caminata en las que pude estar de las distintas campañas, no me guardé nada, y mis compañeros pueden dar fe, pero entendí que mis propuestas, mis acciones y también mí crecimiento político, lo voy a poder implementar mejor en este espacio que acaba de sumar muchísimo músculo político, tanto en el plano provincial, como en el nacional, con muchos concejales, diputados, senadores e intendentes.

Solo tengo palabras de agradecimiento por el espacio que me brindó el PJ local, a nuestro intendente Juan Manuel y a la presidenta actual del PJ Rita Castro, y quiero hacer una mención especial desde lo más profundo de mi ser al Vasco Veramendi. Y también pedir disculpas a esos compañeros y compañeras, porque en la pasión del debate de ideas uno es intenso, y eso a veces genera malestar. De todos modos, vamos a seguir trabajando en conjunto, porque estamos dentro del mismo frente, y Sergio Massa es una persona clave a través de su sapiencia, capacidad y liderazgo para mantener unida y contenido la mayor parte del peronismo lo que posibilitó, entre otras cosas, la victoria contundente el pasado 7 de septiembre.

MD: ¿Dónde va a funcionar físicamente el Frente Renovador, en Ranchos?

G.L: Bueno, estamos acondicionando un local sobre la Avenida Ferrante (Ruta 20) al 3729. Próximamente haremos la inauguración, y circularemos la correspondiente invitación a todos aquellos que nos quieran acompañar. Todas aquellos vecinos que gusten sumarse, y deseen hacer su aporte, plantear inquietudes, problemáticas , soluciones, ideas, etc, serán más que bienvenidas. No necesitamos que piensen de una determinada manera, necesitamos que piensen en cuál es su aporte a la comunidad. Hoy hay que agrandar la base electoral, no sobra nadie ni ninguno, y yo sé que es más fácil quedarse en la casa; pero en estos momentos de tanta crueldad, insensibilidad e inhumanidad, es dónde más hay que trabajar cerca de cada vecina y vecino. Es por eso, que próximamente estaremos saliendo a los barrios a escucharlos, hay que gastar suela de zapato y dedicarle tiempo a la militancia, y no solamente en el momento que se avecinan las elecciones; porque además la campaña para el 2027 ya arrancó, y no hay que perder ni un minuto más de tiempo, cuando queremos acordarnos ya se nos viene la elección encima.

MD: ¿Quiénes te acompañan en este momento?

G.L: A nivel local recién estamos arrancando. En el plano provincial, mi referente es Rubén Eslaiman, quién además de Diputado Provincial, es además Presidente Provisional de la Cámara y Presidente del partido en la provincia. Pero está Malena Galmarini, electa recientemente senadora de la Provincia, sin dejar de mencionar al último presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia como Alexis Guerrera, quién volverá a serlo en el 2027; y en el plano nacional me voy a apoyar en Sebastián «Patito» Galmarini, flamante diputado nacional. Cerca del Distrito vamos a tener el acompañamiento del Diputado Provincial Ramiro Gutiérrez (Dolores) y Germán Di Césare (ex intendente de Gral. Alvarado).

Lombardo junto a Rubén Eslaiman

MD: ¿Qué expectativas tenés?

G.L: La verdad que las mejores. Estoy trabajando mucho, formándome cada día más. Ya tenemos una hoja de ruta, y un plan de acción, y eso me motiva muchísimo. Nunca, en mis 44 años de vida ocupé cargos políticos, pero creo que es el momento de involucrarse de manera activa, voy a seguir colaborando solidariamente como siempre lo hice desde que me radiqué en Ranchos, y rodeándome de gente que me guíe como hasta ahora. Siempre cerca de toda la comunidad, repartiéndonos a lo largo y ancho del Distrito, tanto en Villanueva, como en Loma Verde, Alegre y Ranchos… vamos a aportar propuestas a nuestro HCD, que es dónde más útil me siento, y con una profunda vocación de servicio.

MD: Quizá quedaron muchas cosas por contar, pero ¿querés enviar algún mensaje en particular?

G.L: Dejame, por último, hacer una última reflexión dirigida a toda la sociedad, de cara a estas fechas que se avecinan: deseo que tengamos una hermosa noche buena, una mejor navidad, y un feliz y próspero 2026. Cuenten conmigo, que siempre voy a estar para ayudar, escuchar y trabajar humildemente para el bienestar de todos los vecinos del Distrito que elegí, y amamos profundamente con mi familia. Y aquellos que deseen acompañarnos para ayudar a la comunidad, los invito a sumarse!. Los quiero!!!.