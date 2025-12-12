Sarampión: cambia el esquema de la Triple Viral y la segunda dosis debe aplicarse a los 18 meses

Lo resolvió el Ministerio de Salud de la Nación, con ánimo de proteger a los niños y evitar el desarrollo de brotes de esta enfermedad grave y contagiosa.

Por Ana Roche

publicidad

El Ministerio de Salud de la Nación resolvió modificar el esquema obligatorio de la vacuna Triple Viral, adelantando la segunda dosis, para proteger a los más chicos del sarampión y evitar que se produzcan brotes en la región.

De esta manera, esta segunda vacuna preventiva para sarampión, rubeola y rubeola congénita, conocida como Triple Viral, se aplicará a los 18 meses de edad.

La vacunación, clave para evitar brotes de sarampión.
La vacunación, clave para evitar brotes de sarampión.

«Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños y niñas quedan susceptibles a contraer sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió que a partir del 1º de enero de 2026 la segunda dosis de la Triple Viral se aplicará a los 18 meses», precisó la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones.

Fecha de nacimiento y dosis: para agendar

  • Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán esquema con la segunda dosis a los 5 años.
  • Los nacidos desde el 1º de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis a los 18 meses de edad y no recibirán la vacuna hasta los 5 años.
  • Los niños mayores de 18 meses al momento de la realización de este cambio deberán continuar aplicándose la segunda dosis de vacuna triple viral a los 5 años de edad.

Fuente: Agencia DIB

Noticia patrocinada por