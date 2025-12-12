Sarampión: cambia el esquema de la Triple Viral y la segunda dosis debe aplicarse a los 18 meses

Lo resolvió el Ministerio de Salud de la Nación, con ánimo de proteger a los niños y evitar el desarrollo de brotes de esta enfermedad grave y contagiosa.
Por Ana Roche
El Ministerio de Salud de la Nación resolvió modificar el esquema obligatorio de la vacuna Triple Viral, adelantando la segunda dosis, para proteger a los más chicos del sarampión y evitar que se produzcan brotes en la región.
De esta manera, esta segunda vacuna preventiva para sarampión, rubeola y rubeola congénita, conocida como Triple Viral, se aplicará a los 18 meses de edad.
«Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños y niñas quedan susceptibles a contraer sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió que a partir del 1º de enero de 2026 la segunda dosis de la Triple Viral se aplicará a los 18 meses», precisó la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones.
Fecha de nacimiento y dosis: para agendar
- Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán esquema con la segunda dosis a los 5 años.
- Los nacidos desde el 1º de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis a los 18 meses de edad y no recibirán la vacuna hasta los 5 años.
- Los niños mayores de 18 meses al momento de la realización de este cambio deberán continuar aplicándose la segunda dosis de vacuna triple viral a los 5 años de edad.
Fuente: Agencia DIB