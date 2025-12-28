Ranchos se prepara para celebrar su aniversario con el 22º Festival de Fortines

Ya está definido el programa de “Festivales de Verano 2026” en General Paz, y Ranchos será la primera parada.

En el marco de los festejos por el 245º aniversario de la fundación del Pueblo de Ranchos, la Municipalidad de General Paz, a través de la Secretaría de Cultura, planificó para el sábado 10 de enero, la 22ª edición del Festival de Fortines. Será desde las 20.30 horas, en la Isla Central de la Laguna, con entrada libre y gratuita.

Par este acontecimiento, la figura convocante será Bruno Arias. Además, se aguarda la presencia de grupos folclóricos, solistas y ballets.

Como cada año, se podrá disfrutar del Paseo de Artesanos, y Patio de Comidas.

Programa:

Ballet Guardia de los Ranchos

Fabián Castro

Nelio y sus amigos del Chamamé

Ballet Infanto Juvenil General Paz

Laura Segovia

Ballet Mayor General Paz

Bruno Arias

Peñeros de Ranchos

Guillermo Rasetti

Daniel Farisano Grupo

Duo Tiempo

cierre con La Farola