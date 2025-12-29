Energía actualiza precios mayoristas de electricidad y transporte hasta abril de 2026

La Secretaría de Energía fijó los nuevos precios de referencia para el período 1° de enero-30 de abril de 2026.

La Secretaría de Energía fijó para el período 1° de enero-30 de abril de 2026 los nuevos precios de referencia de la potencia, de la energía y de los servicios adicionales para los distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista.

La Resolución 604/2025 también actualiza, para el mismo lapso, los valores del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión y de la distribución troncal para cada agente distribuidor del MEM y del sistema Tierra del Fuego.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los distribuidores deberán respaldar ante sus entes reguladores los volúmenes de energía informados, a fin de direccionar mejor los subsidios tarifarios, mientras se mantiene la vigencia de las bonificaciones para usuarios residenciales N2 y N3.

