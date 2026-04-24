OTRO GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN CHASCOMÚS: La Policía Federal detuvo a un masculino y secuestró drogas

La Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de drogas que operaba en la ciudad bonaerense de Chascomús, en el marco de una investigación por infracción a la Ley N° 23.737. El operativo culminó con la detención de un sospechoso y el secuestro de diversas sustancias estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) Chascomús, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron trabajos de campo, vigilancias encubiertas y otras medidas dispuestas por la Justicia. Estas acciones permitieron identificar maniobras compatibles con la comercialización de drogas en la zona.

Con intervención del Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del Dr. Christian Gasquet, la Fiscalía de Estupefacientes conducida por el Dr. Scoccimaro y la Ayudantía Fiscal del Dr. Jorge Larrarte, se ordenó el allanamiento del inmueble investigado. La diligencia contó además con la colaboración de la Secretaría de Seguridad del municipio.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína, marihuana, pastillas de éxtasis (MDMA) y Tusi, además de otros elementos relevantes para la causa. El detenido quedó a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones para el total esclarecimiento del hecho.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional destacaron que este tipo de procedimientos se enmarca en las políticas de lucha contra el narcotráfico que se vienen desarrollando en la provincia de Buenos Aires.