Ajedrez Municipal viaja a Belgrano: Arranca el Prix de la Cuenca

Este próximo sábado arranca el año competitivo del Ajedrez zonal. La 1ª fecha del Prix de la Cuenca del Salado se jugará en el Centro de Jubilados de la ciudad de General Belgrano, a partir de las 10 hs.

Se espera gran cantidad de aficionados al juego ciencia en lo que será la primera edición, y allí estará presente una delegación de Ranchos, que buscará sumar puntos y experiencia.

La Escuela Municipal, Dirigidas por el Prof. Alejandro Taus, será parte de este encuentro, pero también invita a quienes quieran sumarse a las clases: podrán hacerlo los días martes y jueves, de 18:30 a 20:00 hs. en el Centro de Educación Física.