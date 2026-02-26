LEZAMA: Arnaldo Harispe presentó la renuncia formal al cargo de Intendente Municipal

En las últimas horas, la Municipalidad de la vecina localidad de Lezama informó oficialmente que su intendente dimitió al cargo. Deudas millonarias e irregularidades tiñeron su gestión.

Desde el viernes 2 de enero Myriam Mongay está al frente de la Municipalidad de Lezama en virtud de la licencia por vacaciones del intendente Lalo Harispe que se extendió hasta el 19 de febrero inclusive.

“La Municipalidad de Lezama informa a la comunidad que el Agrim. Arnaldo Harispe ha entregado la renuncia al cargo de intendente, a partir del lunes 2 de marzo de 2026, haciendo saber que su decisión se debe al acogimiento del beneficio jubilatorio”, explicaron.

“La referida nota fue remitida al Honorable Concejo Deliberante con la solicitud de consideración mediante una sesión extraordinaria, a fin de garantizar la institucionalidad de la Municipalidad por razones de orden público”, cerró el comunicado.

“La renuncia del intendente Arnaldo “Lalo” Harispe al frente de la municipalidad de Lezama no cerró su ciclo político sin sobresaltos. Lejos de una salida ordenada, el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires dejó asentadas graves irregularidades administrativas y financieras durante el ejercicio 2024, que derivaron en multas personales al jefe comunal y a su núcleo más cercano de funcionarios”, informó el medio Real Politik.

“Harispe anunció su dimisión el 11 de noviembre de 2025, tras una década como intendente, y luego de una derrota electoral que dejó al peronismo como primera fuerza y a la oposición con mayoría en el Concejo Deliberante. Sin embargo, mientras hablaba de “renovación” y de “obras irrepetibles”, el organismo de control provincial ya había avanzado sobre su administración con un expediente lapidario”, continuaron detallando.

Un fallo que desarma el relato de gestión

El expediente 4-338.0-2024 analizó la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 y, si bien aprobó formalmente los números, lo hizo dejando constancia expresa de incumplimientos legales, desmanejos presupuestarios y fallas estructurales en los sistemas de control interno del municipio de Lezama.

Entre las principales irregularidades detectadas, el Tribunal enumeró:

– Incumplimientos reiterados del circuito legal de compras,

– Contratos de locación de servicios observados,

– Falta de respaldo bancario suficiente,

– Deficiente tratamiento de la deuda flotante,

– Irregularidades en el inventario de bienes físicos,

– Presentación fuera de término de libros contables obligatorios,

– Ejecución de gastos sin respaldo administrativo adecuado.

A esto se sumó la no presentación en tiempo y forma de las ejecuciones físicas de metas, proyectos y obras, una obligación básica del sistema RAFAM, cuya omisión fue considerada pasible de sanción directa.

Fondos mal utilizados y déficit millonario

El Tribunal también confirmó un desequilibrio financiero negativo de 163.905.805,21 de pesos, equivalente al 2,82 por ciento del presupuesto devengado, producto del uso de fondos con afectación específica para cubrir gastos corrientes, una práctica expresamente prohibida por la normativa provincial.

Multas personales al intendente y su gabinete

Como resultado de estas irregularidades, el organismo de control resolvió aplicar sanciones económicas directas a los máximos responsables políticos y técnicos de la gestión, incluido el propio Harispe.

