Las Inferiores y el Femenino del Verdinegro recuperan fecha este sábado

Los partidos atrasados correspondientes a la 1ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Chascomunense de Fútbol, se jugarán este sábado.

El Club Atlético Ranchos será local en el “José Luis Brown”, cuando enfrente a Deportivo Castelli en todas las divisiones juveniles, y en el Femenino.

Según explicó el medio colega El Suplente: “no se podrá jugar ningún partido de 3ª y 1ª división masculina suspendidos de la 1ª y 2ª fecha, por falta de servicio policial”.

Agregando que “en principio, un par de seccionales de la zona habían dado el conforme para brindar el servicio adicional, mientras que alguna otra lo descartó de plano, pero por la tarde las distintas dependencias dieron cuenta de la imposibilidad de ofrecer el mismo”.

“Cabe indicar que el servicio policial está restringido por el acto eleccionario provincial del domingo 7, al que la fuerza de seguridad bonaerense deberá prestar seguridad antes, durante, y posteriormente al comicio”

En consecuencia, así será el cronograma para el Verdinegro:

Séptima: CAR – DC –10: 30 hs

Sexta: CAR – DC – 13,30 hs.

Quinta: CAR – DC – 15,00 hs.

Cuarta: CAR – DC – 12,00 hs.

Femenino: CAR – DC – 16,30 hs.