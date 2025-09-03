INTERÉS DOCENTE: Inscripción FINES 3 y emergencia FINES

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz informa que se encuentra abierta la inscripción para FINES 3 y emergencia FINES según Disposición-2024-94 para las materias:

publicidad

Prácticas del Lenguaje

Técnicas y Prácticas digitales

Los aspirantes deberán presentar:

● Declaración Jurada de Inscripción (debe colocar para que materias se inscriben) se encuentra disponible en la página oficial del https://abc.gob.ar/sad//general-paz/inicio

● DNI

● Título registrado o constancia de alumno regular.

● Constancia de desempeño (formulario 354)

La inscripción se realiza a través del correo sad041listados@abc.gob.ar en horario de 08:00 a 16:00hs. No se reciben inscripciones fuera de término

Inscripción:8/9/2025 al 10/9/2025.

A partir de 11/9/2025 Evaluación.