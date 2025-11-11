La Provincia le bajó el pulgar a la idea de crear un fondo fijo para los municipios

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, rechazó la propuesta de un grupo de intendentes para incluir un fondo fijo en el Presupuesto 2026 y defendió que los recursos para los municipios sigan atados al endeudamiento que proyecta la Provincia.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, rechazó la propuesta de algunos intendentes de incluir un fondo de monto fijo en el Presupuesto 2026, al considerar que sería “inconveniente” para las arcas provinciales en el actual contexto de ajuste y caída de recursos.

En conferencia de prensa, Bianco sostuvo que el esquema de financiamiento previsto por el Ejecutivo de Axel Kicillof —que prevé tomar deuda por hasta 1.990 millones de dólares, de los cuales el 8% sería destinado a los municipios según el Coeficiente Único de Distribución— “entra dentro de un marco de negociación”, pero aclaró que “la Provincia necesita ese endeudamiento para reforzar sus arcas y poder transferir fondos a los municipios”.

“Si se fija un fondo que no esté vinculado a ningún recurso adicional, son fondos propios que la Provincia tendría que repartir, y eso es un poco inconveniente, sobre todo por la posición en la que estamos”, remarcó Bianco, quien atribuyó las dificultades financieras al “recorte de fondos nacionales de casi 13 billones de pesos” y a la “caída de la recaudación y la coparticipación”.

El funcionario defendió la idea de que el fondo para los municipios debe estar atado al financiamiento externo: “Se puede formar un fondo en la medida en que el Gobierno provincial pueda obtener recursos adicionales a través de instrumentos de financiamiento”, explicó.

Además, Bianco se refirió a la deuda que Nación mantiene con la Provincia y al vínculo con el designado ministro del Interior, Diego Santilli. “Le escribí a Santilli para pedirle una reunión para tratar los temas de interés provincial: que nos devuelvan lo que Milei nos robó, que retomen la obra pública, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón”, detalló.

El ministro señaló que aún no recibió respuesta de Santilli, aunque aseguró que insistirá por los canales formales. “Debe estar ocupado porque tiene dos laburos ahora, diputado por un lado y casi ministro por el otro. Seguramente cuando jure como ministro, que no va a tener la otra parte del trabajo, me va a contestar”, ironizó.

