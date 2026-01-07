La Patrulla Rural detuvo a dos masculinos por caza ilegal

El Comando de Prevención Rural de Gral. Paz detuvo a dos hombres mayores de edad oriundos de la localidad vecina de Brandsen, los cuales se encontraban realizando caza ilegal, con aires comprimidos, en un campo de la zona. junto a ellos, encontraron ejemplares de liebre sin vida.

La detención fue posible gracias al patrullaje preventivo de la patrulla rural, y el rápido accionar policial.

Las autoridades labraron las correspondientes actuaciones a tenor de lo normado de la Ley 10.081/83.

Interviene en el caso el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.