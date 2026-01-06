Emergencia Guardavidas: Llamado a cobertura de horas cátedras

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de la Inspectora de la Modalidad de Educación Física, Sabrina Suller, realiza el llamado a Listado de EMERGENCIA para cobertura de horas cátedras de GUARDAVIDAS según Disposición Conjunta N°3/11 y Disposición N°1/14.

publicidad

Según el presente cronograma:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

– Título docente habilitante, certificado analítico completo o con porcentaje de materias aprobadas del Profesorado de Educación Física. (en el caso de ser estudiantes).

– Título/Certificación de Guardavidas.

– Constancia de antigüedad docente en Centros de Educación Física, en la Modalidad Educación Física y en el Sistema Educativo (en el caso de poseer).

– Constancia certificada de desempeño en la función de Guardavidas en distintos ámbitos laborales (en el caso de poseer).

– Libreta de Guardavidas con reválida aprobada.

– Documento de Identidad.

No se considerarán las Inscripciones que no se ajusten a lo solicitado en las presentes disposiciones y sus Anexos.

La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD): sad041@abc.gob.ar Se entrega en UN SOLO EMAIL todo en formato .PDF, en Asunto Indicar: LISTADO GUARDAVIDAS – NOMBRE Y APELLIDO.