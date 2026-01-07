Resultados de la fecha 3 del Torneo de la Amistad en Castelli

Este martes se disputó en el «14 de Abril» de Club Deportivo Castelli, la tercera fecha del Torneo Amistad, categoría 2015. Los equipos de General Paz lograron muy buenos resultados, pero solo la EMFI logró el pase a los Cuartos, la cual disputará mañana ante Los Picapiedras.

Cabe recordar que una vez finalizada la etapa clasificatoria, los dos primeros de cada grupo disputarán la Copa de Oro; mientras que los terceros y cuartos jugarán la Copa de Bronce. Por su parte, los equipos que pierdan en cuartos de final de la Copa de Oro, competirán por la Copa de Plata.

Los Cuartos de final (Copa de Oro y Copa de Bronce), se jugarán el jueves 8 en la sede de Tiro Federal (Predio 30 de Mayo -Chascomús); y las Semifinales y finales (Copa de Oro, Plata y Bronce), será el sábado 10 en El Salado, General Belgrano.

Los resultados de la 3ª fecha, fueron los siguientes:

El Salado 1-2 Esc. La Brujita

San Diego 0-1 Luis Rivero

Deportivo Castelli 1-1 Tiro Federal.

Villanueva 2-1 Estrella de Jeppener (ver video del autor de un gol y una asistencia, Gaspar Morosan)

Los Picapiedras 0-1 Belgrano

Esc. “Fede Fontana” 0-4 LEFUI

Independiente FC 0-2 EMFI Ranchos (Goles de Dante Suwamphoume y Amaro Bragagnolo)

Deportivo Chascomús 4-0 Los Picapiedras B.

El certamen seguirá este jueves 8 en Tiro Federal de Chascomús, con los Cuartos de Final de Oro y Plata.

Fuente/Fotos: Plus Deportivo