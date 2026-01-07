Massaccesi vuelve al Concejo para reemplazar a Álvarez en sus vacaciones

Este jueves 8, se llevará a delante una sesión extraordinaria en el Honorable Concejo Deliberante de General Paz, para tratar las notas enviadas por la Concejal titular, Noelia Soledad Massaccesi, quien pide el cese de su licencia; y la del Intendente Juan Manuel Álvarez, el cual solicita autorización para tomar licencia por vacaciones.

Ambos pedidos, son por el periodo comprendido entre el 31 de enero, al 15 de febrero de 2026. Cabe recordar que Massaccesi, resultó electa Concejal en las elecciones ejecutivas de 2023, ocupando el primer lugar en la lista, lo que la habilita para reemplazar al Intendente. En caso de solicitar licencia, sea cual fuere el motivo.

Como es de conocimiento público, su postulación en dicha elección fue testimonial, ya que se sabía que iba a permanecer en el Ejecutivo, como Secretaria de Gobierno; renunciando inmediatamente a su banca para asumir el rol junto al Jefe Comunal, y en su lugar ingresó en el HCD el cuarto de la lista, Alberto Sallago.

Sin embargo, cada vez que fue necesario reemplazar a Álvarez en su función, Massaccesi volvió a asumir la banca, como lo hará en esta oportunidad, si recibe la aprobación de los demás ediles.

Por su parte, Juan Manuel Álvarez, ha hecho uso de licencia en contadas oportunidades, y solo para tener un breve período de vacaciones, prácticamente en la misma fecha, cada año desde su asunción como Intendente; y esta vez no es la excepción.

Por consiguiente, con autorización previa del HCD, la intendencia quedará a cargo de la Contadora Massaccesi, desde el 31 de enero, al 15 de febrero.

DECRETO 1/2026

VISTO:

La nota presentada por la Concejala Titular Cra. Noelia Soledad Massaccesi, la solicitud de licencia del Sr. Intendente Municipal Juan Manuel Álvarez, y el Expte. Enviado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Paz; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 5 de enero del corriente, la Concejala Titular Cra. Noelia Soledad Massaccesi, presentó una nota solicitando el cese de su licencia por el periodo del 31 de enero de 2026 al 15 de febrero de 2026, ante este Honorable Cuerpo, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que, con fecha 5 de enero del corriente el Sr. Intendente Municipal, Juan Manuel Álvarez, solicitó el uso de licencia por el periodo del 31 de enero de 2026 al 15 de febrero de 2026.

Que la misma se enmarca, en el Artículo 108 Inciso 13 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

Que, desde la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de General Paz se presenta el Expte. 4047-36320/25 solicitando la convalidación del Decreto de Adjudicación N°1350/25 ad referéndum de este Honorable Cuerpo.

Por ello, la Señora Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, Doctora Ana Clara Álvarez, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a SESIÓN EXTRAORDINARIA para el día jueves 8 de enero del corriente a las 19:00 hs. a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día:

1. Autorizar a la Concejala Titular, Cra. Noelia Soledad Massaccesi a cesar el uso de su licencia, otorgada el día 13 de diciembre de 2023, por el periodo del 31 de enero de 2026 hasta el 15 de febrero del corriente año inclusive.

2. P/O Ref. a: Autorizar al Sr. Intendente Municipal, Juan Manuel Álvarez, a hacer uso de la licencia solicitada, desde el 31 de enero de 2026 hasta el 15 de febrero del corriente año inclusive.

3. Expte. 4047-36320/25 Ref. a: Aprobación de decreto ad referéndum del HCD.—

ARTICULO 2º: Regístrese, Comuníquese y archívese.