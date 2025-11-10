La Familia Fredes agradece

Nuevamente pasó otro GRAN PREMIO DE CICLISMO en nuestra ciudad, de parte de toda la familia FREDES queremos darles las gracias a todos los participantes, los más de 400 ciclistas que se hicieron presentes junto a sus familias, en un lugar tan excepcional como es nuestra laguna de Ranchos.

Agradecemos a los vecinos de la ciudad, por como reciben cada año a los ciclistas, que son los que brindan el espectáculo; también agradecer a toda la gente que trabajó a la par nuestra para la realización de este evento, tanto a Marisa Santone como también a toda la gente de la Municipalidad y Seguridad. Esto se hace cada año más grande, y más atractivo.

En especial, un agradecimiento muy grande a nuestro intendente Juan Manuel Álvarez, por ponerse a entera disposición, y estar predispuesto para que el ciclismo se vea en nuestro pueblo con el mejor nivel, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país, ya que contamos con la presencia de los campeones argentinos en diferentes categorías, como también los últimos campeones Panamericanos en categorías Máster.

Sin lugar a dudas, gracias a los comerciantes de nuestra localidad, que cada año aportan su granito de arena para que podamos seguir trabajando y realizando cada año un espectáculo de esta manera.

Párrafo aparte, para todos los locales que se animaron a sumarse, como también a Sergio que nos dejó bien representados, y nos pudo dar tremenda alegría a todos los Rancheros en la prueba principal del día.

Gracias cuerpo de comisarios, organizadores, prensa, familias, corredores, ciudadanos rancheros, seguridad, Hospital Campomar, colaboradores, vendedores ambulantes, etc. (*)

Gracias de todo corazón, y esperamos poder nuevamente ir por otra realización el próximo año!!!!

Saludos, y hasta la próxima edición

Familia Fredes

(*) Gente que trabajó:

Paulo Chung (Secretario de Servicios Públicos)

Adrián Sarubbio (Director de corralón)

Gabriel Figueiro (Director de Residuos)

Diego Santalucía (Director de Espacios Verdes)

Oscar “Cacho” Labarere (Alumbrado)

Juan Pablo Uribarri (Secretario de deportes)

Samuel López, Edgardo Bonini, Alex Palavecino, Juan Zapata, Diego Cardozo, Lucas Costello, José Sosa, Gustavo Orphant, Daniel López, Rodrigo Tobio (Personal de Corralón, Residuos y Deportes)

Marcelo Palumbo (Secretario de Seguridad)

Leonardo Adad (Jefe de Inspectores)

Inspectores

Livio Giménez (Defensa Civil)

Sebastián Brandoni (Secretario de Producción y Ambiente) y Marcela Basile

A todos los medios de prensa.