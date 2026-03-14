Informe Oficial: Familia ranchera sufre una «entradera»

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

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Comunicado de Prensa;

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que en el día de ayer (13/03/2026), se toma conocimiento de un Ilícito modalidad «entradera», en una vivienda de esta localidad, donde delincuentes toman por sorpresa a los integrantes de una familia, y exigían la entrega de dinero y joyas.

Dichos sujetos, logran llevarse de la finca en mención, algunos electrodomésticos y pertenencias de las víctimas, fugándose del lugar.

Se da intervención a la Fiscalía respectiva, y se encuentra personal policial interviniente plenamente abocado al esclarecimiento de dicho robo. Intervinieron en la escena del Delito, Personal de Policía Científica Brandsen y DDI de dicha localidad.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral Paz.