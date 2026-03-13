Tres encapuchados asaltaron a una familia, exigiendo dinero

En la tarde de este viernes, se produjo un hecho delictivo en una vivienda ubicada en el Barrio La Pampa, donde tres individuos con los rostros cubiertos sorprendieron a una familia.

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Bajo la modalidad “entradera”, los delincuentes se hicieron presentes en el hogar ubicado en calle 71, exigiendo un dinero que no había, y finalmente se dieron a la fuga, llevándose electrodomésticos.

Personal de la Estación de Policía Comunal local, y de Científica trabajaron en el lugar del hecho para recolectar elementos de interés.

Del mismo modo, se complementa la investigación con el centro de monitoreo, y cámaras particulares para tratar de esclarecer el hecho.