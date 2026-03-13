Ranchos visita a Nápoli por la segunda fecha del Apertura

Este fin de semana vuelve la actividad al fútbol liguista, luego del paro que impulsó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), el pasado fin de semana, en donde adhirió el Consejo Federal.

publicidad

El Club Atlético Ranchos, jugará por la fecha 2 del Apertura “Carlos Cáfaro” de la Liga Chascomunense de Fútbol la segunda fecha, enfrentándose de visitante a Nápoli Argentino en jornada dividida.

El día sábado, el Verdinegro se medirá en juveniles desde las 11 horas, mientras que el domingo será el turno de la Primera división y Reserva.

MIrá el cronograma: