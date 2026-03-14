Detienen a un hombre condenado por «Lesiones graves y Abuso Sexual»

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:
Se informa que en el día de ayer, (13/03/2026) se efectivizó ORDEN DE DETENCION, en perjuicio de un sujeto masculino mayor de edad con domicilio en este medio, quien recibió una condena del Tribunal nro. 3 del Dpto. Judicial Dolores, por los delitos de Lesiones Graves y Abuso sexual, quedando detenido a disposición de dicho Magistrado.
Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral Paz.
Noticia patrocinada por