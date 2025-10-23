ENOTURISMO: calendario de eventos Vinos Buenos Aires

El enoturismo bonaerense se instala como atractivo incipiente en paisajes rurales, serranos y cerca de las playas. Experiencias como recorridos por las plantaciones, catas dirigidas, charlas técnicas y degustación de productos regionales prometen momentos inolvidables los meses de noviembre y diciembre.

BRANDSEN

VINOS Y TURISMO RURAL

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos de noviembre, en estación Gomez, calle Trucco y diagonal Piermatini, Brandsen.

Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo.

Organiza la Bodega Hocico Negro.

Se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

MERCEDES

VINOS Y ASTRONOMÍA

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 de noviembre, desde las 19:00, en bodega Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira.

Descripción: Experiencia única, donde se podrá presenciar la aparición de la luna elevándose desde el horizonte. Copa en mano, habrá charlas sobre astrofotografía y anécdotas de viaje y exploración del cielo nocturno, con identificación de planetas, constelaciones, estrellas y satélite natural a través del telescopio. Degustación de Vinos Buenos Aires, cena de pasos a la luz de los fogones, observación astronómica y la oferta enoturística bonaerense del programa Vinos Buenos Aires, de la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. .

Organiza la Bodega Nueva Corinema.

Se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es

FLORENCIO VARELA

FIESTA DE LA FRUTILLA

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 2 de noviembre, de 10:00 a 18:00, en Museo Histórico «Guillermo Enrique Hudson», calle 1356 e/ av. Hudson y 1381, Villa San Luis.

Descripción: Entre productores frutilleros, emprendimientos, food trucks, artistas, espectáculos y talleres, se podrá conocer la oferta enoturística bonaerense del Programa Vinos Buenos. Aires.

Organiza la Municipalidad de Florencio Varela, con la participación de la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/p/DP4GnwaDdSC/ https://www.varela.gob.ar/agenda/

LA PLATA

IV EDICIÓN FERIA CATAR

Fecha, hora y lugar: Jueves 6 y viernes 7 de noviembre, de 19:00 a 23:00, en Paseo Mitre, calle 485 N° 4685, Gonnet.

Descripción: Las mejores bodegas del país presentan sus vinos, acompañadas de sommeliers que guiarán cada copa y de propuestas gastronómicas especialmente pensadas para maridar. Habrá charlas, degustaciones, presentaciones exclusivas y la oferta enoturística bonaerense del Programa Vinos Buenos Aires.

Organiza la Asociación Civil de Sommeliers de la provincia de Buenos Aires, con la participación de la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Entrada arancelada. Disponibles en: https://www.passline.com/eventos/feria-catar-iv-2025

Más información: https://www.instagram.com/sommeliersdebuenosaires/?hl=es

LA PLATA

VII EDICIÓN DEL FESTIVAL DELLA GASTRONOMÍA ITALIANA

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9 de noviembre, de 12:00 a 23:00, en Parque Alberti, av. 38 y av. 25, La Plata.

Descripción: Emprendedores, chefs y empresas gastronómicas celebrarán los sabores, aromas y costumbres de Italia. Habrá cocina, shows en vivo, música y danzas típicas, stands donde se exhibirán y comercializarán productos tradicionales italianos y la oferta enoturística bonaerense del Programa Vinos Buenos Aires.

Organiza la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina, con la participación de la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: https://www.instagram.com/festivaldelagastronomia/?hl=es

MERCEDES

V EDICIÓN FESTIVAL RUINAS

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 de noviembre, desde las 19:00, en bodega Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Altamira.

Descripción: Una antigua fábrica de ladrillos y tejuelas abre sus puertas para recibir a quienes buscan una experiencia única entre historia, arte y naturaleza: atardecer entre viñedos, túneles históricos y estructuras en ruinas, donde la cultura y la gastronomía dialogan en perfecta armonía. Arte en vivo, buena música, vinos, gin y coctelería de autor, junto a propuestas de alta cocina en un ambiente único, donde se podrá conocer la oferta enoturística bonaerense del Programa Vinos Buenos Aires.

Organiza la Bodega Nueva Corinema, con la participación de la Subsecretaría de Turismo la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Se suspende por lluvia.

Entrada arancelada. Disponibles en: https://bit.ly/festivalruinas

Más información: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es

JUNÍN

FERIA DE VINOS VINARTE

ENTRADA DISPONIBLES

Fecha, hora y lugar: Viernes 28 y sábado 29 de noviembre, en la bodega Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y calle Querandíes, Junín.

Descripción: Convoca a las bodegas más importantes del país, con degustaciones, gastronomía, arte y lo mejor de la oferta enoturística bonaerense del Programa Vinos Buenos Aires.

Organiza la bodega Finca Las Antípodas, con la participación de la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Entrada arancelada. Disponibles en: https://www.passline.com/eventos/vinarte

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

CAMPANA

V EDICIÓN ENCUENTRO FEDERAL DE VINOS

ENTRADA DISPONIBLES

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 de diciembre, de 18:00 a 23:00, en la bodega Gamboa, Ruta 9 Panamericana Km 65, Campana.

Descripción: Reúne a más de 50 bodegas de todo el país, que abrirán sus mejores etiquetas para compartir y degustar. Música en vivo, DJ sets, gastronomía y la oferta enoturística bonaerense del Programa Vinos Buenos Aires.

Organiza la bodega Gamboa, con la participación de la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: https://www.instagram.com/bodegagamboa/?hl=es

MERCEDES

FERIA DE VINOS FENICE

ENTRADA SOLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 de diciembre, de 20:00 a 0:00 hs, en la Bodega Nueva Corinema, Calle 626 y Calle 621, Altamira.

Descripción: Experiencia que fusiona vinos, cultura y naturaleza en un maridaje perfecto. Reúne a amantes del vino, bodegas y vinotecas en un entorno único. Un encuentro pensado para descubrir y disfrutar etiquetas de distintas regiones del país, con degustaciones, gastronomía gourmet, música en vivo y clases magistrales que enriquecen la propuesta. Además podrán conocer la oferta enoturística bonaerense del Programa Vinos Buenos Aires.

Organiza la Bodega Nueva Corinema, la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es

TANDIL

VII FIESTA DEL QUESO TANDILERO

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de diciembre, todo el día, en diagonal del Parque Independencia

Descripción: la fiesta ofrecerá una experiencia única para toda la familia. Los visitantes podrán disfrutar de más de 50 variedades de quesos artesanales elaborados por productores locales y degustar platos especialmente preparados por foodtrucks. El evento contará con espacios como la Carpa Quesera, que ofrecerá maridajes, charlas temáticas y catas dirigidas por expertos. Podrán conocer la oferta enoturística bonaerense del Programa Vinos Buenos Aires. Habrá además música en vivo, shows y cocina en directo desde la tarde/noche.

Organiza Clúster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio de Tandil, con la participación de la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/clusterqueserotandil/?hl=es

https://www.tandil.gov.ar