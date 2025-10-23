Cosas que pasan

Hola, mi nombre es Cristian Dobaño y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve el pasado miércoles 03 de septiembre de este año, en horario vespertino, donde algunos de los candidatos de los tres partidos políticas locales, que disputábamos un lugar en el Concejo Deliberante local, en las elecciones del 07 de septiembre 2025, nos encontramos en la localidad de Loma Verde, específicamente en el edificio de la Escuela Primaria N° 14, donde en horario vespertino funciona la Escuela Secundaria N°4, para responder preguntas e inquietudes de los alumnos de esta.

Luego de responder las preguntas de los alumnos, éstos nos consultaron qué propuesta tenía cada partido específicamente para la localidad; en esta instancia, como tercer candidato de la alianza de la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza, y como oriundo de esta localidad, resalté la oportunidad de mejora que veía en la calle acceso Eva Perón, entre Teniente Baldini y Leandro N. Alem, por donde, desde hace más de 20 años, comparten a diario los habitantes del barrio San Antonio (personas caminando, chicos que van a la escuela, madres con el carrito del bebé, en bicicleta, etc.), con los usuarios de dicha vía (autos, camiones de carga, máquinas agrícolas, transporte pesado, etc.), y viendo la potencial peligrosidad que comparten a diario los habitantes del pueblo que usan la única vía de comunicación que tienen con el barrio con los (más aun, teniendo en cuento todos los casos desafortunados que hemos tenidos en el partido, de accidentes fatales por la falta de previsión del Estado, y falta de educación vial de los ciudadanos). PROPUSE que se entube la zanja del lado del barrio, desde la calle acceso Eva Perón, entre Teniente Baldini y Leandro N. Alem, y luego se realice una vereda sobre esta, con el fin de que los peatones transiten por un lugar seguro.

Luego de expresar mi idea, les tocó el turno a los candidatos de Fuerza Patria, de los cuales hizo uso de la palabra, el primer candidato el Sr. Roberto “Tito” Urban, éste en lugar de dar una propuesta, criticó la mía, diciendo que era fácil hacer propuestas, sin tener idea de los costos, y sin ni siquiera saber si el Ejecutivo tendrá los recursos para realizar dicha obra. Confieso que me molestó que haya hablado de mi propuesta, pero bueno, algunos crean y otros destruyen. Sorpresa me llevé el lunes próximo, es decir el día lunes 08 de septiembre, al otro día de las Elecciones Legislativas, cuando leí el orden del día de la sesión ordinaria 13/25 del Honorable Concejo Deliberante, que en el punto (D8) Asuntos Entrados decía:

(Adjunto asunto):

D8) P/R Ref. a:” Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, evalúe las factibilidades técnicas y presupuestarias para la ejecución de la obra de entubamiento de la zanja, en el acceso Eva Perón, entre Teniente Baldini y Leandro N. Alem, en Loma Verde”. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS). Fuente: www.hcdgeneralpaz.gob.ar

Me parece, o es lo mismo que yo ofrecí el 03 de septiembre, y que supuestamente era inviable?. Bueno, son cosas que pasan en la política de General Paz. Desde ya, más que agradecido y halagado, que, en tan sólo 5 días, se dieran cuenta que la propuesta era buena, y, además, que se podía llevar a cabo, no como dijo el hoy elegido concejal. Sin duda, lo que me dejó de enseñanza en esta experiencia, fue que nada es imposible, y aunque te desvaloricen y chicaneen tus ideas, hay que expresarlas siempre.

Muchas gracias por escuchar las necesidades del pueblo.

Cristian Pablo Dobaño