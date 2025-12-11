El sábado asumen los Concejales y Consejeros

Los actos correspondientes a la jura de los Consejeros Escolares y Concejales electos en la pasada elección del 7 de septiembre, se llevarán delante de manera conjunta en la escuela Secundaria Nº 2 “Genaro pérsico”.

publicidad

El primero de ellos, el correspondiente al Consejo Escolar, será a las 18 horas, mientras que la Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante, está prevista para las 19 hs.

DECRETO 22/2025

VISTO:

La Sesión Preparatoria llevada a cabo el día 5 de diciembre de 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la documentación de la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires son proclamados como Concejales periodo 2025-2029 los ciudadanos Ingeniero Roberto Oscar Urban, Doctora Ana Clara Álvarez, Señor Ricardo Oscar Balcedo, Señora Gisele Anahí Saavedra, Señor Eduardo Gabriel Telechea y Señora Diana Costantino.

Que se hace necesario proceder a la toma de juramento de las autoridades electas por el periodo 2025-2029;

Que según lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades debe prestar juramento de práctica ante el Honorable Concejo Deliberante y la ciudadanía.

Por ello, el Presidente de la Sesión Preparatoria Señor Ricardo Oscar Balcedo en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánicas de las Municipalidades:

DECRETA

ARTICULO 1º: Convocase a las Señoras y Señores Concejales y Concejales Electos a la Sesión Especial de Asunción y Jura de Practica de las autoridades electas el 7 de septiembre último pasado, acto que se llevará a cabo el día 13 de diciembre de 2025 a las 19:00hs en la Escuela de Educación Secundaria N° 2 “Genaro Pérsico” de Ranchos.

ARTICULO 2º: Tomase Juramento a la Concejal Electa Dra. Ana Clara Álvarez, para que, según surge de la Sesión Preparatoria, asuma la presidencia del Honorable Concejo Deliberante por el Periodo 2025-2027.

ARTICULO 3º: Tómese Juramento de Práctica a los Señores y Señoras Concejales, electos:

– INGENIERO URBAN, ROBERTO OSCAR – SEÑORA SAAVEDRA, GISELE ANAHI – SEÑOR TELECHEA, EDUARDO GABRIEL – SEÑOR BALCEDO, RICARDO OSCAR – SEÑORA COSTANTINO, DAIANA.

ARTICULO 4º: Dar a conocer en la misma Sesión las autoridades del Honorable Concejo Deliberante y comisiones internas establecidas en la Sesión Preparatoria de acuerdo al artículo 19 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. ——————————————–

ARTICULO 5º: Comuníquese a las Señoras y Señores Concejales, Concejales Electos, cumplido los términos de los artículos precedentes; regístrese y archívese —————–

Ranchos, 10 de diciembre de 2025.-