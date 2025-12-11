Entró en funcionamiento la 20ª Casa de la Provincia

Está ubicada en Pigüé, ciudad cabecera del partido. Centraliza organismos provinciales para simplificar las gestiones de vecinos y vecinas.

La vigésima Casa de la Provincia en territorio bonaerense funciona en Ciudad de Rodez y Humberto 1°, Pigüé y atiende al público de 08:00 a 14:00 horas. Centraliza las delegaciones de organismos provinciales para facilitar la realización de trámites de una manera rápida y simple.

Allí funcionan las delegaciones del Registro Provincial de las Personas, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la Agencia de Recaudación Provincial de Buenos Aires (ARBA) y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con oficinas de los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad, y Desarrollo Agrario y una ludoteca del Instituto Cultural. El ministerio de Ambiente aporta cestos para la separación de residuos.

Las Casas cuentan con un diseño moderno y accesible para que los trabajadores y trabajadoras puedan ejercer sus tareas en condiciones óptimas. Contar con ambientes de trabajo específicamente diseñados para esas labores repercute en un servicio a la altura de las necesidades de cada comunidad.

El gobernador Axel Kicillof inauguró la primera Casa de la Provincia en territorio bonaerense en mayo de 2023. Desde entonces ya se resolvieron más de 500.000 trámites en sus dependencias, impactando positivamente en la vida de más de 1,2 millones de vecinos y vecinas.

Actualmente hay Casas trabajando en los municipios de 25 de Mayo, Villa Gesell, General Belgrano, General Viamonte, Baradero, Pila, General Lavalle, Castelli, Zárate, Colón, Saladillo, Carlos Casares, Chascomús, Olavarría, Florencio Varela, Magdalena, General Paz, Mar Chiquita y Marcos Paz.