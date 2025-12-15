Crimen de Loma Verde: “Fue durísimo tener a los chicos a tres o cuatro metros y no ver ningún signo de arrepentimiento”

Palabras de María Laura Ameri, hija de la mujer fallecida tras ser alcanzada por un disparo frente a su casa, hecho por el cual hay dos menores de edad detenidos.

La muerte de Nelly López, de 81 años, ocurrida tras recibir un disparo en la localidad de Loma Verde, continúa generando conmoción en la Región. En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), su hija, María Laura Ameri, relató con crudeza los hechos, cuestionó los primeros pasos de la investigación, y reclamó que la Justicia avance hasta esclarecer completamente lo sucedido.

El episodio ocurrió en la mañana del viernes 5, en una zona residencial donde históricamente reinó la tranquilidad. Según explicó Ameri, su madre salió de la vivienda familiar para buscar agua en una canilla exterior con la intención de prepararse un té: “Mi mamá salió a sacar agua y escuchó la explosión. Ahí fue cuando le dispararon. No fue una bala perdida, como se dijo al principio”, aseguró.

Herida, Nélida logró ingresar nuevamente a la casa y avisar a su esposo: “Ella le dijo a mi papá: ‘¿Escuchaste el tiro, pa? Me dispararon’, y después se fue a acostar”, relató. Minutos más tarde, una prima que vive en la vivienda lindera avisó a la policía y al resto de la familia. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Ranchos y luego derivada a un centro de mayor complejidad en La Plata.

UNA CIRUGÍA COMPLEJA Y UN FINAL TRÁGICO

María Laura se encontraba en Ingeniero Jacobacci, Río Negro, cuando recibió las primeras noticias. Ante la gravedad del cuadro, viajó de inmediato hacia Buenos Aires: “Al principio decían que iba estable, que hablaba. Yo esperaba novedades para saber si viajaba o no, hasta que mi hija me dijo: ‘Mamá, vení, porque la operación puede ser muy larga y no saben cómo va a salir’”, contó.

La intervención quirúrgica se extendió por casi cinco horas, y lo que inicialmente parecía una lesión menos grave terminó revelando un daño mucho mayor: “En un primer momento se habló de una perforación, pero en la cirugía encontraron cuatro: dos en colon y dos en duodeno, que fueron las más complicadas”. Pese al esfuerzo del equipo médico, Nélida Isabel López falleció alrededor de las 5 de la mañana del día siguiente.

“A MI PAPÁ LO TUVIERON SENTADO EN UN BANCO”

Uno de los puntos más duros del testimonio de Ameri estuvo dirigido al accionar inicial de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. Según relató, su padre, de 82 años, fue demorado durante gran parte del día como sospechoso: “A mi papá lo tuvieron desde la mañana hasta casi las nueve de la noche sentado en un banco. Mientras tanto, los verdaderos responsables estaban en su casa, con tiempo de sobra para limpiar y deshacerse del arma”, denunció.

La investigación avanzó luego de que declararan familiares y vecinos, entre ellos una prima que cuenta con cámaras de seguridad en la zona. Las imágenes permitieron reconstruir parte de los movimientos previos al disparo. El arma utilizada, según indicó, fue hallada posteriormente descartada en un pozo de baño.

SIN ARREPENTIMIENTO

De acuerdo con lo informado por la familia, durante la noche previa al hecho hubo varias personas reunidas en una vivienda ubicada frente a la casa de la víctima. Sin embargo, al momento del disparo solo permanecían allí dos jóvenes: “Durante la noche hubo más gente, pero en el momento del hecho quedaron estos dos chicos, que son los que están detenidos ahora”, señaló Ameri.

Se trata de dos menores de 16 y 17 años, para quienes la jueza interviniente dictó prisión preventiva por 90 días. La audiencia fue presenciada por los hermanos de la víctima: “Fue durísimo tenerlos a tres o cuatro metros y no ver ningún signo de arrepentimiento”, expresó.

Con relación a la vivienda donde ocurrió la reunión, Ameri explicó que el dueño no se encontraba en el lugar, y que declaró que los jóvenes estaban allí sin su autorización.

EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PUEBLO Y EL RECLAMO

La muerte de Nelly López generó una fuerte reacción social. Una marcha multitudinaria recorrió Loma Verde en reclamo de justicia, hecho que la familia considera clave para que la causa avanzara con mayor rapidez: “Fue un apoyo enorme. La gente del pueblo nos acompañó muchísimo, y creo que eso influyó para que las cosas se movieran más rápido”, agradeció.

Ameri también expresó su preocupación por el cambio que atraviesa la localidad: “Ya no es el pueblo tranquilo que era. Hay disturbios, música fuerte, juntadas; son cosas que tienen que prevenirse para que no pasen estas tragedias”, advirtió.

Finalmente, renovó su pedido a la comunidad para que colabore con la investigación: “Si hay alguien que sabe algo, que por favor se acerque y lo declare. Mi mamá era una mujer sana, solo tomaba una pastilla de calcio. Tenía muchos años más por delante y nos la sacaron de la peor manera”, concluyó.

Mientras la causa continúa en etapa de investigación, la familia de Nelly, y toda la comunidad de Loma Verde, esperan que la Justicia avance hasta determinar todas las responsabilidades, y evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse.

Fuente: InfoBrandsen