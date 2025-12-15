Súper Ocho: Gran torneo para los Fortineros

El pasado fin de semana se disputó la última fecha de la Liga Metropolitana de Newcom, el Súper Ocho, donde tres equipos de Newcom Ranchos estuvo presente.

publicidad

En el torneo, disputado este domingo en el Parque Olímpico de la Juventud, en Almirante Brown, Fortineros +50 se consagró campeón.

“Una vez más Fortineros dando pelea y ubicándose en los primeros lugares del podio. En la categoría+50 se consagró campeón, al ganarle a Indomables en un partido muy duro”, detalló el Técnico, Horacio Tebes.

En +40 finalizó en segundo lugar, al perder en la final en un partidazo ante Indomables. Mientras que en la categoría +60, Fortineros se ubicó en el cuarto lugar.

“Mis felicitaciones, por su gran desempeño”, expresó Tebes.