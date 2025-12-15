Tolerancia Cero: Transporte detuvo a un camión que circulaba con la patente tapada

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, continúa fortaleciendo los controles dinámicos en los caminos bonaerenses. En este caso, agentes de seguridad vial detectaron en Mercedes a un conductor que circulaba con el dominio adulterado para no ser identificado, en una clara infracción a la normativa de tránsito.

Agentes de la cartera bonaerense de Transporte, detuvo y multó al conductor de un camión que circulaba con la patente oculta, para no ser identificado, por la Ruta Nacional 5, KM 92, en el Partido de Mercedes.

El hecho fue detectado por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense que, de inmediato, procedieron a detener e identificar el vehículo y, una vez constatada la irregularidad, retirar la cinta que cubría el dominio. De esta forma, labraron el acta correspondiente al conductor, con domicilio en Almirante Brown, por infringir el Artículo 18 de la Ley de Tránsito 13.927.

El accionar quedó registrado ante las cámaras de la flota vehicular, como así también de las bodycams del personal del Ministerio de Transporte, que transmite en vivo al Centro de Monitoreo Vial (MOVI). Vale destacar que, como en el caso de esta detención que tuvo lugar a las afueras de la localidad de Gowland, la cartera al mando del Ministro Marinucci sigue brindando protección en las rutas y autopistas bonaerenses para garantizar el cumplimiento de la normativa vial en pos de cuidar la integridad de la comunidad.