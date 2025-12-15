AJEDREZ: Alejandro Taus Subcampeón Argentino en Córdoba

Del 11 al 14 de diciembre se realizó la Final del Campeonato Argentino Amateur en las instalaciones del Estadio Arena, en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba. Allí, estuvo participando el ajedrecista ranchero, Alejandro Taus, quien logró un segundo puesto, a tan solo 1/2 punto de diferencia del primero.

El cordobés Juan Azcona, se coronó campeón de la categoría Sub2000 con 5,5 puntos, seguido por Alejandro Taus con 5 puntos, y tercera la pilarense Guadalupe Milagros Mayeregger, con igual puntaje.

Este evento fue organizado por la Federación Argentina de Ajedrez y con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad. Destacándose por ser uno de los más importantes del país, que reúne a los mejores exponentes del ajedrez amateur.

El Coordinador de la Federación de Córdoba con FADA fue el AF Darío Soto y durante el certamen estuvieron presentes los directivos MI Guillermo Soppe, Pablo Luna, Juan Carlos Carranza, Ricardo Lescano Grosso y Pablo Jacobo.

El certamen fue para Categorías: Sub2300, Sub2000 y Sub1700., con un formato de Torneo de Sistema Suizo a 7 rondas., con un ritmo de Juego: 60 minutos + 30 segundos de incremento por jugada.

✓ Posiciones Finales Sub 1700: https://s2.chess-results.com/tnr1254862.aspx?lan=2&art=1…

✓ Posiciones Finales Sub 2000: https://s2.chess-results.com/tnr1254861.aspx?lan=2&art=1…

✓ Posiciones Finales Sub 2300: https://s2.chess-results.com/tnr1254859.aspx?lan=2&art=1…